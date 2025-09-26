Försäkringshandläggare inom sjukpenninggrundande inkomst i Göteborg
2025-09-26
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Arbetsplatsen präglas av drivna och engagerade medarbetare som arbetar teambaserat för att fatta beslut om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) på ett korrekt och rättssäkert sätt. Vi sitter i aktivitetsbaserade kontor i centrala Göteborg.
Utredningar, beräkningar, beslut
Som försäkringshandläggare har du ett viktigt uppdrag: att hjälpa medborgarna så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. Du ger förutsättningar att ha överblick och känna trygghet i alla kontakter med Försäkringskassan. Varje individ har en situation som är unik och behöver mötas utifrån sina specifika behov. Vi träffar inte våra försäkrade fysiskt, utan du har kontakt med medborgarna via telefon eller i skrift. I arbetet ansvarar du för att göra utredningar utifrån gällande regelverk. Som Försäkringshandläggare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
När du arbetar med sjukpenninggrundande inkomst (SGI) möter du personer som har gemensamt att de har en varierande eller oförutsägbar inkomst. Personerna befinner sig i olika skeden i livet, alltifrån långtidssjuka till nyblivna föräldrar. SGI avgör ersättningsnivån på dagersättningar, exempelvis sjukpenning och föräldrapenning. Du arbetar utifrån flertalet regelverk och inhämtar information om inkomstförhållanden och beräknar SGI utifrån varje specifik situation, exempelvis egna företagare, studerande eller om personer som arbetar i ett annat land. Viss tid av tjänsten utgörs även av schemalagda telefonipass.
Du fattar beslut i ärenden från en fortlöpande kö, vilket gör att du måste kunna balansera kvalitet med kvantitet. Du behöver gilla att arbeta produktionsbaserat för att vi skall kunna ge snabb och bra service till våra medborgare. Det är ett arbete med mycket administration där datorn är ditt huvudsakliga arbetsredskap. Detta innebär att du behöver vara trygg med att hantera olika digitala plattformar. Vi erbjuder en trygg anställning där det är självklart att du skall ha en balans mellan arbete och fritid. Oavsett om du är ny i arbetslivet eller jobbat ett tag så ser vi gärna att du har en önskan att stanna många år som anställd hos oss.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har slutbetyg från gymnasiet eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är serviceorienterad
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• är stabil och kan behålla energin även i belastade situationer
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• har datorvana.
Det är meriterande om du
• har arbetat med att fattat beslut som påverkar individer
• har jobbat med att ge service digitalt och/eller med inkommande telefoni
• har erfarenhet av att bemöta personer i svåra livssituationer
• har erfarenhet av administration där du fått vana att läsa och tolka regelverk, vägledningar och policy
• har vana att nå kvantiativa mål med kvalitativa resultat.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete om två dagar i veckan finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Göteborg.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Jane Romgard, 010-111 53 37 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Monika Havenfyr, 010-112 99 01, monika.havenfyr@forsakringskassan.se
, 010-113 10 47 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Kim Bjurström , 010-112 66 55, Saco-S: Disa Thorsvad , 010-112 52 46, Seko: Johanna Grundström , 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 13 oktober. För dem som går vidare till intervju kommer vi ha ett seminarie via Skype den 24 oktober under dagtid.
När du ansöker kommer du behöva svara på några urvalsfrågor. Det är sedan svaren på urvalsfrågorna och innehållet i ditt CV som kommer ligga till grund för ett första urval. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
Detta är ett heltidsjobb.
