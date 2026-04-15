Försäkringshandläggare inom föräldraförsäkringen i Västerås
2026-04-15
Vår arbetsplats kännetecknas av samarbete, hjälpsamhet och en god arbetsmiljö. Vi har hög kompetens med en prestigelös och tillitsfull kultur. Som medarbetare hos oss har du möjlighet att till viss del kombinera arbetet på kontoret med flextid och distansarbete.
Handläggning, kundkontakt och teamarbete
Som försäkringshandläggare har du ett viktigt uppdrag: att hjälpa medborgarna så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. Du ger individen förutsättningar att ha överblick och känna trygghet i alla kontakter med Försäkringskassan. Varje individ har en situation som är unik och behöver mötas utifrån sina specifika behov. I arbetet ansvarar du för att göra utredningar utifrån gällande regelverk. Du beräknar och fattar i förekommande fall beslut om ersättning. Du har dagligen kontakt med sökande och försäkrade först och främst via telefon men även skriftligt. En del av ditt arbete innebär att besvara inkommande samtal där du identifierar behov och ger allmän och specifik information. I arbetet ingår även att upplysa och ge support i våra självbetjäningstjänster. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Inom föräldraförsäkringen handlägger du föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och fastslår vilken inkomst som ersättningen grundas på. Handläggningen sker i ett automatiserat system då ansökningsförfarandet ofta sker via webben. Via systemet tilldelas ärenden som behöver kompletteras eller handläggas vidare inför beslut. Din handläggning kan vara beroende av externa aktörer som arbetsgivare, skolor och myndigheter. Arbetet utförs självständigt med stöd av ett aktivt teamarbete.
Tjänsten innebär till viss del att du är schemalagd i kundtjänst. Här besvarar du frågor och handlägger ärenden från inringande kunder.
Vi söker dig som
har slutbetyg från gymnasiet eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
är serviceorienterad
har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
är stabil och kan behålla energin även i belastade situationer
är resultatinriktad och vill nå satta mål
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
har förmåga att hantera IT-system i effektiva arbetssätt och flöden.
Det är meriterande om du har
ett lösningsfokuserat och flexibelt förhållningssätt
erfarenhet av arbete med kundservice via telefoni
erfarenhet av arbete i en resultat- och målstyrd verksamhet
erfarenhet av att arbeta utifrån riktlinjer eller aktuell lagstiftning
mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
god förmåga att kommunicera på engelska
erfarenhet av att tolka, beräkna och sammanställa siffror enligt fastställda mallar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, tillträde den 7 september. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Västerås.
För dig som går vidare i processen kommer ett rekryteringsseminarium hållas torsdag den 21 maj kl. 16:30 på plats på kontoret. Mer information kring detta kommer om du går vidare i processen.Kontakt
Chef: Jeanette Nordén, 010-119 23 30 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Maja Paulsson, maja.paulsson@forsakringskassan.se
, 010-113 44 86 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Therese Plantin, 010-119 22 35, Saco-S: Daria Memetovic, 010-118 40 78, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast torsdag den 7 maj 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
