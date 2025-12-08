Försäkringshandläggare inom föräldraförsäkringen i Sundsvall
2025-12-08
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vår arbetsplats kännetecknas av samarbete, hjälpsamhet och en god arbetsmiljö. Vi har hög kompetens med en prestigelös och tillitsfull kultur. Som medarbetare hos oss har du möjlighet att till viss del kombinera arbetet på kontoret med flextid och distansarbete.
Handläggning, kundkontakt och teamarbete
Som försäkringshandläggare har du ett viktigt uppdrag: att hjälpa medborgarna så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. Du ger individen förutsättningar att ha överblick och känna trygghet i alla kontakter med Försäkringskassan. Varje individ har en situation som är unik och behöver mötas utifrån sina specifika behov. I arbetet ansvarar du för att göra utredningar utifrån gällande regelverk. Du beräknar och fattar i förekommande fall beslut om ersättning. Du har dagligen kontakt med sökande och försäkrade skriftligt och via telefon. En del av ditt arbete innebär att besvara inkommande samtal där du identifierar behov och ger allmän och specifik information. I arbetet ingår även att upplysa och ge support i våra självbetjäningstjänster. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Inom föräldraförsäkringen handlägger du föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och fastslår vilken inkomst som ersättningen grundas på. Handläggningen sker i ett automatiserat system då ansökningsförfarandet ofta sker via webben. Via systemet tilldelas ärenden som behöver kompletteras eller handläggas vidare inför beslut. Din handläggning kan vara beroende av externa aktörer som arbetsgivare, skolor och myndigheter. Arbetet utförs självständigt med stöd av ett aktivt teamarbete.
Tjänsten innebär till viss del att du är schemalagd i kundtjänst. Här besvarar du frågor och handlägger ärenden från inringande kunder.
Vi söker dig som
• har slutbetyg från gymnasiet eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är serviceorienterad
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• är stabil och kan behålla energin även i belastade situationer
• är resultatinriktad och vill nå satta mål
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• har förmåga att hantera IT-system i effektiva arbetssätt och flöden.
Det är meriterande om du har
• har jobbat med kundservice eller kundtjänst i en tempofylld och varierad miljö
• har erfarenhet av att snabbt identifiera problem och lösa dessa på ett relevant sätt
• har god förmåga att kommunicera på engelska
• har jobbat mot resultat i en målstyrd verksamhet
• har ett flexibelt förhållningssätt.
Flertal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekryteringen. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Sundsvall.
Chef: Anna Melkersson, 010-113 91 39 och Elin Sjödin, 010-113 91 28 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Mona Høgsborg
010-113 44 83 och Beatrice Sporre
010-114 47 79 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Antoinette Haraldh Westlinder, 010-114 49 14, Saco-S: Magnus Willing, 010-111 29 45, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.
Välkommen med din ansökan senast den 9 januari 2026.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Individuell lönesättning
