Försäkringshandläggare inom föräldraförsäkringen i Örebro

2025-09-02
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vår arbetsplats kännetecknas av samarbete, hjälpsamhet och en god arbetsmiljö. Vi har hög kompetens med en prestigelös och tillitsfull kultur. Som medarbetare hos oss har du möjlighet att till viss del kombinera arbetet på kontoret med flextid och distansarbete.
Handläggning, kundkontakt och teamarbete
Som försäkringshandläggare har du ett viktigt uppdrag: att hjälpa medborgarna så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. Du ger individen förutsättningar att ha överblick och känna trygghet i alla kontakter med Försäkringskassan. Varje individ har en situation som är unik och behöver mötas utifrån sina specifika behov. I arbetet ansvarar du för att göra utredningar utifrån gällande regelverk. Du beräknar och fattar i förekommande fall beslut om ersättning. Du har dagligen kontakt med sökande och försäkrade skriftligt och via telefon. En del av ditt arbete innebär att besvara inkommande samtal där du identifierar behov och ger allmän och specifik information. I arbetet ingår även att upplysa och ge support i våra självbetjäningstjänster. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Inom föräldraförsäkringen handlägger du föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och fastslår vilken inkomst som ersättningen grundas på. Handläggningen sker i ett automatiserat system då ansökningsförfarandet ofta sker via webben. Via systemet tilldelas ärenden som behöver kompletteras eller handläggas vidare inför beslut. Din handläggning kan vara beroende av externa aktörer som arbetsgivare, skolor och myndigheter. Arbetet utförs självständigt med stöd av ett aktivt teamarbete.
Tjänsten innebär till viss del att du är schemalagd i kundtjänst. Här besvarar du frågor och handlägger ärenden från inringande kunder.
Vi söker dig som
• har slutbetyg från gymnasiet eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är serviceorienterad
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• är stabil och kan behålla energin även i belastade situationer
• är resultatinriktad och vill nå satta mål
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• har förmåga att hantera IT-system i effektiva arbetssätt och flöden.
Det är meriterande om du har
• har ett lösningsfokuserat och flexibelt förhållningssätt
• har erfarenhet av arbete med kundmöten för inkommande telefonsamtal i en tempofylld och varierad miljö
• har erfarenhet av resultat och målstyrd verksamhet
• har jobbat med handläggning där du har fattat beslut som påverkar individer
• har erfarenhet av att ge besked till kund utifrån riktlinjer eller aktuell lagstiftning
• har mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift, och god förmåga att kommunicera på engelska
• har lätt för att förstå, komma ihåg och tolka siffror och trivs med att beräkna och sammanställa enligt fastställda mallar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde den 1 februari 2026. Vi tillämpar provanställning. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. De kandidater som blir aktuella för intervju kommer att bjudas in till ett rekryteringsseminarium onsdagen den 1 oktober, kl 16:00 som kommer att äga rum i våra lokaler. Intervjuer sker fysiskt på plats i våra lokaler under veckorna 40, 41, 42. Placeringsort: Örebro.Kontakt
Chef: Mathias Jansson, mathias.jansson@forsakringskassan.se
, tel. 010-119 52 80 eller Dafina Hasanaj, Dafina.hasanaj@forsakringskassan.se
, tel. 010-114 32 52 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Karin Sjöslätt, karin.sjoslatt@forsakringskassan.se
, tel. 010-113 45 05 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Jenny Karlsson, tel. 010-113 40 58. Saco-S: Daria Memetovic, tel. 010-118 40 78. Seko: Johanna Grundström, tel. 010-115 30 44. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast söndagen den 21 september 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
