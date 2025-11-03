Försäkringshandläggare inom bostadsbidrag i Västerås
2025-11-03
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Inom bostadsbidrag är vi i ett spännande utvecklingsskede och välkomnar därför dig som är trygg i dig själv och inspireras av förändring. Vi är två sammansvetsade enheter som på ett prestigelöst sätt tar gemensamt ansvar för vårt uppdrag. Vi tar oss tid att stödja varandra i arbetsvardagen och har en trevlig stämning på vårt aktivitetsbaserade kontor.
Handläggning, kundkontakt och samarbete
Som försäkringshandläggare har du ett viktigt uppdrag: att hjälpa medborgarna så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. Du ger individen förutsättningar att ha överblick och känna trygghet i alla kontakter med Försäkringskassan. Varje individ har en situation som är unik och behöver mötas utifrån sina specifika behov. En del av samtalen kan vara svåra. I arbetet ansvarar du för att göra utredningar av individernas familje- och boendesituation utifrån gällande regelverk. Du fattar beslut om ersättning och har dagligen kontakt med sökande skriftligt och via telefon. En viktig del av ditt arbete innebär att vara schemalagd i vår telefoni där du besvarar samtal om bostadsbidrag, identifierar behov och ger allmän och specifik information. I arbetet ingår även att upplysa och ge support i våra självbetjäningstjänster samt att handlägga aktuellt ärende så långt det går under pågående samtal.
När du arbetar med bostadsbidrag möter du individer som behöver hjälp med sin boendekostnad. Bostadsbidrag kan beviljas till barnfamiljer och personer mellan 18-29 år. De beslut du fattar är preliminära, vilket betyder att de stäms av i efterhand när Skatteverkets beslut om slutlig skatt är klart för det kalenderår som individen har fått bidrag för. Ibland sker samtal med hjälp av någon annan som företräder sökanden. I ditt arbete har du även kontakter utanför Försäkringskassan, till exempel Skatteverket, sociala myndigheter, Migrationsverket och fastighetsbolag.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har slutbetyg från gymnasiet eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är serviceorienterad
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• är stabil och kan behålla energin även i belastade situationer
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• har datorvana.
Det är meriterande om du
• har jobbat med handläggning där du har fattat beslut som påverkar individer
• har jobbat med kundmöten i en tempofylld miljö, gärna med administrativa inslag och där telefonen har varit ett viktigt verktyg
• är van att jobba med administrativa uppgifter enligt riktlinjer eller regelverk
• är van att jobba i ett högt tempo och växla mellan arbetsuppgifter utan att förlora i effektivitet och kvalitet
• är bekväm med att ta samtal på engelska.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-11-03Övrig information
Ett flertal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Västerås.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Ulrika Nilsson (för frågor om tjänsten), 010-111 27 80. HR-specialist: Karin Sjöslätt (för frågor om rekryteringsprocessen), karin.sjoslatt@forsakringskassan.se
, 010-113 45 05. ST: Therese Plantin, 010-119 22 35, Saco-S: Daria Memetovic, 010-118 40 78 eller Louise Henriksson, 010-118 40 55, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 16 november 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
