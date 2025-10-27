Försäkringshandläggare inom bostadsbidrag i Luleå
2025-10-27
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vi på bostadsbidrag är i ett spännande utvecklingsskede och söker dig som trivs med att jobba mot uppsatta mål tillsammans i ett team.
Handläggning, kundkontakt och teamarbete
Som försäkringshandläggare har du ett viktigt uppdrag: att hjälpa medborgarna så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. Du ger individen förutsättningar att ha överblick och känna trygghet i alla kontakter med Försäkringskassan. Varje individ har en situation som är unik och behöver mötas utifrån sina specifika behov. I arbetet ansvarar du för att göra utredningar av individernas familje- och boendesituation utifrån gällande regelverk. Du beräknar och fattar i förekommande fall beslut om ersättning och i viss mån även återkravshandläggning. Du har dagligen kontakt med sökande och försäkrade skriftligt och via telefon. En del av ditt arbete innebär att besvara inkommande samtal där du identifierar behov och ger allmän och specifik information. I arbetet ingår även att upplysa och ge support i våra självbetjäningstjänster. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
När du arbetar med bostadsbidrag möter du individer som behöver hjälp med sin boendekostnad och/eller för att få stöd som barnfamilj. Bostadsbidrag kan beviljas till barnfamiljer och personer mellan 18-28 år. De beslut du fattar är antingen preliminära eller slutgiltiga, vilket betyder att de stäms av i efterhand när Skatteverkets beslut om slutlig skatt är klart för det kalenderår som individen har fått bidrag för. Ibland sker samtal med hjälp av någon annan som företräder ersättningsmottagaren. I ditt arbete har du även kontakter utanför Försäkringskassan, till exempel Skatteverket, sociala myndigheter, Migrationsverket, fastighetsbolag och banker.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har slutbetyg från gymnasiet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är serviceorienterad
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• är stabil och kan behålla energin även i belastade situationer
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• har förmåga att hantera IT-system i effektiva arbetssätt och flöden.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av arbete med kundmöten för inkommande telefonsamtal i en tempofylld och varierad miljö
• har erfarenhet av resultat och målstyrd verksamhet
• har jobbat med handläggning där du har fattat beslut som påverkar individer
• har erfarenhet av att ge besked till kund utifrån riktlinjer eller aktuell lagstiftning
• har mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift, och god förmåga att kommunicera på engelska
• har lätt för att förstå och tolka textinformation samt trivs med att strukturera och sammanställa uppgifter enligt fastställda mallar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-10-27Övrig information
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. De kandidater som blir aktuella för intervju kommer att bjudas in till ett rekryteringsseminarium på kontoret den 24 november 2025. Placeringsort: Luleå.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Rekryterande chef: Johanna Tenevall, 010-112 63 66, för frågor om tjänsten. HR-specialist: Louisa Jörgensen, 010-113 43 37, louisa.jorgensen@forsakringskassan.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Veronica Pedersen, 010-113 47 73, Saco-S: Daria Memetovic, 010-118 40 78, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 16 november 2025. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
