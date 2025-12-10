Försäkringshandläggare inom återbetalning i Malmö
Försäkringskassan / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Malmö Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Malmö
2025-12-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Malmö
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
, Eslöv
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Återbetalning är ett dynamiskt verksamhetsområde i ständig utveckling som finns på flera orter i landet. Vår ambition är att vi tillsammans skall skapa målfokuserade enheter där vi känner arbetsglädje, stöttar varandra, tar ansvar och ser lösningar. Allt för att tillsammans kunna leverera rättssäkra, kvalitativa processer, effektiv handläggning och god service till våra medborgare.
Handläggning, teamarbete och kundkontakt
Som försäkringshandläggare har du ett viktigt uppdrag. Du behöver ha en god förmåga att kommunicera och interagera med människor så att du skapar möjlighet för medborgare att känna trygghet i kontakten med Försäkringskassan.
Vi söker dig som förstår att varje individ har en unik situation och behöver mötas utifrån sina specifika behov. När du arbetar med återbetalning möter du människor som medvetet eller omedvetet kan ha fått ersättning från Försäkringskassan på felaktiga grunder och därför kan bli återbetalningsskyldiga. Det innebär att du förmedlar beslut om återbetalning till personer som kan befinna sig i en ekonomiskt svår situation. Du ansvarar för att förklara beslutet enkelt, tydligt och strukturerat så att det är lätt att förstå.
Arbetet innebär att du självständigt utreder, bedömer och fattar beslut om det felaktigt utbetalda beloppet ska betalas tillbaka och om det finns skäl för eftergift. Du avtalar om avbetalningsplaner och utför åtgärder för att föra tillbaka det felaktigt utbetalda beloppet.
För att lyckas i rollen behöver du kunna samarbeta mot gemensamma mål, göra kloka avvägningar och vara flexibel och lösningsfokuserad. I ditt arbete kan du även komma att ha kontakt med externa parter som arbetsgivare och andra myndigheter. Du har kontakt i telefon och skriftligt. Därför är det viktigt att du är trygg i att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har slutbetyg från gymnasiet eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är serviceorienterad har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• är stabil och kan behålla energin även i belastade situationer
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• identifierar snabbt problem och löser dessa på ett relevant sätt
• arbetar på ett självständigt sätt, tar initiativ och ansvar
• har god förmåga att använda datorn som arbetsverktyg.
Det är meriterande om du
• har arbetat med handläggning och fattat beslut som påverkar individer, gärna på en myndighet
• har erfarenhet av att arbeta i en produktionsstyrd verksamhet
• har goda kunskaper om hur man professionellt möter människor i olika livssituationer
• har erfarenhet av inkommande telefoni inom kundservice.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-12-10Övrig information
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekrytering kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort är Malmö.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Lina Svahn, 010-111 83 98, i tjänst 10-11/12 samt 15-19/12 och Josefin Kristensson, 010-112 05 03, i tjänst 10-23/12 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Ulrika Mentzer Jemdahl, ulrika.mentzer.jemdahl@forsakringskassan.se
,
010-113 97 41, i tjänst 10-19/12 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Annica Borg, 010-117 61 32, Saco-S: Johan Dahl, 010-118 87 50, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 4 januari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9636746