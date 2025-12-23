Försäkringshandläggare inom Arbetsmarknadsstöd i Karlshamn
2025-12-23
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vi inom Arbetsmarknadsstöd på Försäkringskassan erbjuder ett samhällsviktigt uppdrag i god arbetsmiljö. Du säkerställer att våra kunder, som är arbetssökande, får den ersättning de har rätt till genom att ta ett stort eget ansvar för både handläggningen och samarbetet inom ditt team.
Handläggning, kundkontakt och teamarbete
Som försäkringshandläggare inom Arbetsmarknadsstöd är du i kontakt med personer som deltar i en arbetsmarknadspolitisk insats hos Arbetsförmedlingen. Du ansvarar för att varje person får rätt ersättning i tid och du bemöter varje person utifrån dess unika behov.
Du handlägger självständigt och gör beräkningar, bedömningar och fattar beslut i enskilda ärenden. Vi arbetar teambaserat med planering och fördelning av arbetsuppgifter, vilket innebär att det ställs krav på att du tar ansvar och bidrar till gruppens arbete. Inflödet av ärenden varierar och det är därför viktigt att du har förmåga att växla mellan olika arbetsuppgifter och arbetstempo. I dina arbetsuppgifter ingår även återkommande arbete i telefoni där du besvarar kundens frågor och handlägger ärendet under pågående samtal. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har slutbetyg från gymnasiet eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är serviceorienterad
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• har god förmåga att använda datorn som arbetsverktyg.
Det är meriterande om du
• har arbetat med handläggning och fattat beslut som påverkar individer, gärna på en myndighet
• har erfarenhet av arbete med kundmöten via telefon i en tempofylld miljö
• har erfarenhet av administrativt arbete
• kan förstå och analysera komplexa frågor.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Karlshamn.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Carola Nilsson, 010-112 45 51 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Laila Blomquist Eriksson, 010-111 34 57, laila.blomquist.eriksson@forsakringskassan.se
och Emma Månsson, 010-111 34 24, emma.mansson@forsakringskassan.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Eric Berg 010-119 92 77 och Patrik Sjöstedt 010-112 41 81, Saco-S: Laura Merlo 010-111 80 39, Seko: Eliza Grundström 010-115 34 02. På grund av ledigheter i mellandagarna kan svar från kontaktpersoner dröja längre än vanligt.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 18 januari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
