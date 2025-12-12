Försäkringshandläggare inom Arbetsmarknadsstöd i Gävle
Försäkringskassan / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Gävle Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Gävle
2025-12-12
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Gävle
, Sandviken
, Ovanåker
, Söderhamn
, Falun
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vi inom Arbetsmarknadsstöd på Försäkringskassan erbjuder ett samhällsviktigt uppdrag i god arbetsmiljö. Du säkerställer att våra kunder, som är arbetssökande, får den ersättning de har rätt till genom att ta ett stort eget ansvar för både handläggningen och samarbetet inom ditt team.
Handläggning, kundkontakt och teamarbete
Som försäkringshandläggare inom Arbetsmarknadsstöd är du i kontakt med personer som deltar i en arbetsmarknadspolitisk insats hos Arbetsförmedlingen. Du ansvarar för att varje person får rätt ersättning i tid och du bemöter varje person utifrån dess unika behov.
Du handlägger självständigt och gör beräkningar, bedömningar och fattar beslut i enskilda ärenden. Vi arbetar teambaserat med planering och fördelning av arbetsuppgifter, vilket innebär att det ställs krav på att du tar ansvar och bidrar till gruppens arbete. Inflödet av ärenden varierar och det är därför viktigt att du har förmåga att växla mellan olika arbetsuppgifter och arbetstempo. I dina arbetsuppgifter ingår även återkommande arbete i telefoni där du besvarar kundens frågor och handlägger ärendet under pågående samtal. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har slutbetyg från gymnasiet eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är serviceorienterad
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• har god förmåga att använda datorn som arbetsverktyg.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av arbete med kundmöten via telefon i en tempofylld miljö
• har goda kunskaper i engelska
• är förändringsbenägen och flexibel
• är trygg i att fatta egna beslut och ta ansvar för att nå goda resultat.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-12-12Övrig information
Flertalet tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Gävle.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Christina Westlund, 010-115 33 09 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Monicah Ngewih, monicah.ngewih@forsakringskassan.se
, 010-114 48 44 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Anne Catrine, 010-111 25 29, Saco-S: Matti Norrby, 010-111 84 76, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 2 januari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9640651