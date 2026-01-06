Försäkringsförmedlare till Betryggande Försäkringar

Betryggande Försäkringar i Sverige AB är en etablerad och växande aktör med specialistkompetens inom dolda fel-försäkringar. Genom exklusiva samarbeten med ledande besiktningsföretag har företaget skapat en unik position på marknaden och tryggat affärer för både husköpare och säljare.
Nu söker de en affärsmässig och relationsstark försäkringsförmedlare som vill vara en viktig del av företagets fortsatta tillväxt.

Om rollen
Som försäkringsförmedlare hos Betryggande Försäkringar får du en central roll i att utveckla kundrelationer, säkerställa professionell rådgivning och driva upphandlingar. Du arbetar nära både kunder och försäkringsbolag och är en viktig länk i att säkerställa trygga och långsiktiga affärer.
Rollen innebär också uppsökande arbete mot företag, uppföljning av affärer och bidra till bolagets processer och erbjudande.

Publiceringsdatum
2026-01-06

Dina arbetsuppgifter
Förvalta och utveckla befintliga kunder och avtal

Genomföra upphandlingar och förhandlingar med försäkringsbolag

Skapa och utveckla långsiktiga kundrelationer

Arbeta uppsökande mot nya företagskunder vid behov

Följa upp affärer och säkerställa hög servicenivå

Bidra till att utveckla interna processer och tjänster

Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av försäkringsförmedling och som trivs i en roll där relationer, affärsmässighet och kvalitet står i fokus.
Vi ser gärna att du:

Har 3-5 års erfarenhet inom försäkringsförmedling

Har erfarenhet av upphandlingar

Har relevant akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande

Är affärsmässig, kommunikativ och skicklig på att bygga relationer

Meriterande
Godkänd av InsureSec
Förmåner

En stabil och växande arbetsgivare med starka samarbeten i branschen

Goda utvecklingsmöjligheter inom koncernen

Tjänstebil efter provanställning

Friskvårdsbidrag

Förmånliga arbetsvillkor

Övrig information
Start: Enligt överenskommelse

Plats: Malmö
Du får även möjlighet att delta i en 1-årig säljutbildning med Mikael Arndt, inklusive 25 diplomerande kurser i försäljning och liveföreläsningar varje vecka. Du får dessutom chansen att delta i Sveriges största säljevent på Oscarsteatern och en 2-dagars säljutbildning på plats i Stockholm för att utvecklas ännu mer i din yrkesroll.
I denna rekrytering samarbetar Betryggande Försäkringar med rekryteringsföretaget Saleshub. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på amir.chamsine@saleshub.se.
Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Department of awesome AB (org.nr 559064-7581)

Arbetsplats
Saleshub

Kontakt
tilde.stangmo@saleshub.se
Tilde Stangmo
tilde.stangmo@saleshub.se
+46703491442

Jobbnummer
9670073

