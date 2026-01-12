Försäkringsförmedlare till Betryggande Försäkringar
2026-01-12
Betryggande Försäkringar i Sverige AB är en etablerad och växande aktör med specialistkompetens inom dolda fel-försäkringar. Genom exklusiva samarbeten med ledande besiktningsföretag har företaget skapat en unik position på marknaden och tryggat affärer för både husköpare och säljare.
Nu söker de en affärsmässig och relationsstark försäkringsförmedlare som vill vara en viktig del av företagets fortsatta tillväxt.
Om rollen
Som försäkringsförmedlare hos Betryggande Försäkringar får du en central roll i att utveckla kundrelationer, säkerställa professionell rådgivning och driva upphandlingar. Du arbetar nära både kunder och försäkringsbolag och är en viktig länk i att säkerställa trygga och långsiktiga affärer.
Rollen innebär också uppsökande arbete mot företag, uppföljning av affärer och bidra till bolagets processer och erbjudande. Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Förvalta och utveckla befintliga kunder och avtal
Genomföra upphandlingar och förhandlingar med försäkringsbolag
Skapa och utveckla långsiktiga kundrelationer
Arbeta uppsökande mot nya företagskunder vid behov
Följa upp affärer och säkerställa hög servicenivå
Bidra till att utveckla interna processer och tjänsterProfil
Vi söker dig som har erfarenhet av försäkringsförmedling och som trivs i en roll där relationer, affärsmässighet och kvalitet står i fokus.
Vi ser gärna att du:
Har 3-5 års erfarenhet inom försäkringsförmedling
Har erfarenhet av upphandlingar
Har relevant akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande
Är affärsmässig, kommunikativ och skicklig på att bygga relationer
Meriterande
Godkänd av InsureSec
Förmåner
En stabil och växande arbetsgivare med starka samarbeten i branschen
Goda utvecklingsmöjligheter inom koncernen
Tjänstebil efter provanställning
Friskvårdsbidrag
Förmånliga arbetsvillkorÖvrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Malmö
Du får även möjlighet att delta i en 1-årig säljutbildning med Mikael Arndt, inklusive 25 diplomerande kurser i försäljning och liveföreläsningar varje vecka. Du får dessutom chansen att delta i Sveriges största säljevent på Oscarsteatern och en 2-dagars säljutbildning på plats i Stockholm för att utvecklas ännu mer i din yrkesroll.
I denna rekrytering samarbetar Betryggande Försäkringar med rekryteringsföretaget Saleshub. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på amir.chamsine@saleshub.se
.
tilde.stangmo@saleshub.se
Tilde Stangmo tilde.stangmo@saleshub.se +46703491442
9678503