Försäkringsförmedlare - en karriär i en växande bransch
2025-10-18
Vill du växa i en trygg bransch och bli en del av ett peppande team?
Hos Safely får du mer än ett jobb - du får en karriärmöjlighet. Här får du rätt verktyg, stöttning och chansen att påverka din egen utveckling.
Vad du får hos oss:
Fast grundlön + generös provision - vi belönar bra prestation.
Licensierad försäkringsutbildning - du blir certifierad direkt hos oss.
Varma leads - du kontaktar kunder som redan visat intresse.
Utvecklingsmöjligheter - ta nästa kliv i din karriär.
Modern arbetsmiljö - på vårt kontor i Solna.
Teamkänsla - vi firar framgångar tillsammans!
Vad innebär jobbet?
Du arbetar som försäkringsförmedlare och kontaktar kunder via telefon för att hjälpa dem att stärka sitt skydd, till exempel vid sjukdom eller sjukhusvistelse. Du får en tydlig introduktion och utbildning - så du behöver inte vara expert från start. Det viktiga är att du har driv, en positiv inställning och gillar kundmöten.
Vem trivs hos oss?
Det här är en roll för dig som:
Vill bygga vidare på din säljerfarenhet.
Är målmedveten och gillar att ta ansvar.
Ser värdet i att hjälpa människor med produkter som gör skillnad.
Söker en arbetsplats där du kan växa både personligt och professionellt.
Ansök redan idag - vi rekryterar löpande!
Det här kan vara början på något riktigt bra. Ersättning
