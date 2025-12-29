Försäkringsäljare till privatmarknad Dina Försäkringar i Växjö
Är du redo att göra skillnad?
Vill du arbeta med rådgivande försäljning och hjälpa kunder att skapa trygghet i vardagen?
Vi söker dig som inspireras av att skapa goda kundmöten.
Våra kunder är viktiga! Oavsett om du tar ett nytt steg in i försäkringsbranschen eller har lång erfarenhet, så får du möjlighet att utvecklas hos oss när vi fortsätter att accelerera framåt i vår pågående tillväxtresa.
Om rollen
Som säljare hos Dina Försäkringar får du en viktig roll i att skapa nya och utveckla befintliga kundrelationer. Kundkontakterna sker genom utgående och inkommande telefonsamtal där du med ett stort engagemang och lyhördhet sätter dig in varje kunds unika situation. Du ger råd, service och lösning till rätt försäkringsbehov inom privatförsäkringar som villa-, bil-, och personförsäkringar. Uppföljning av satta mål sker individuellt och på teamnivå. En hög aktivitet med många kontakter ger en dynamisk och intressant arbetsroll och kul på jobbet!
Vi söker dig som
- Är proaktiv och har ett genuint intresse för försäljning
- Har energi, eget driv och sporras av att arbeta mot tydliga mål
- Trivs med att ta kontakt, skapa goda kundmöten och bygga förtroende
- Motiveras av att prestera och skapa resultat samt vara en del av ett team som växer
- Har erfarenhet av försäljning och kundsupport med en stark viljan att lära mer och utvecklas
- Har god datavana samt uttrycker dig väl i tal och skrift.
- Erfarenhet ifrån försäkringsbranschen är meriterande men inget krav - vi ger dig den utbildning som du behöver.
Hos oss får du
- Bli del av ett engagerat och prestationsinriktat säljteam med stark sammanhållning.
- Gedigen introduktion och fortlöpande utbildning
- Personlig säljcoaching och kontinuerlig kompetensutveckling - vi investerar i din framgång
- Arbetsplats i moderna lokaler i centrala Växjö.
- Tillsvidareanställning, som föregås av 6 månaders provanställning
- Heltid dagtid, på plats på kontoret.
- Fast månadslön
- Start enligt överenskommelse - gärna snart!
Hos Dina gör du skillnad
När du börjar hos oss blir du en del av ett företag som fortsätter att utvecklas, växa och bygga för framtiden. Här får du vara med och kan påverka både din egen, teamets och bolagets framgång - i en kultur som präglas av engagemang, samarbete och kundfokus.
Dina Försäkringar har för sjätte året i rad fått utmärkelsen Sveriges Nöjdaste Privatkunder (SKI 2025). Vi arbetar tillsammans för ytterligare år med ännu fler nöjda kunder!
Mer om oss i Dina Försäkringar
Vi är ett kundägt försäkringsbolag med stark lokal närvaro som i över 250 år har stått för trygghet, omtanke och personlig service. Vår bolagsgrupp består av sex fristående försäkringsbolag som tillsammans samverkar under det gemensamma varumärket Dina Försäkringar. Vi finns över hela landet, från Lund i söder till Piteå i norr, och är idag det femte största sakförsäkringsbolaget i Sverige. Vi har erfarenheten att försäkra det människor bryr sig om och att hjälpa till att göra vardagen tryggare. Vårt engagemang i lokalsamhället är stort där vi stöttar förenings- och kulturliv, verkar inom näringslivet och arbetar med skadeförebyggande insatser. Under flera år har vi av Karriärföretagen blivit utsedda till en av Sverige mest attraktiva arbetsgivare. För mer information om Dina Försäkringar se www.dina.se
