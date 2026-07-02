Försäkringsadministratör till välkänt försäkringsbolag
Adding People AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-07-02
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Därför är du viktig
Bakom en riktigt bra kundupplevelse finns människor som ser till att allt fungerar, även när det handlar om administration, förändringar och många kontaktytor. Nu söker vi på Addpeople dig som vill ta dig an ett konsultuppdrag hos ett välkänt försäkringsbolag.
Här blir du en del av ett engagerat team där du får kombinera administration med kundkontakt och bidra till att företag och samarbetspartners får snabb, professionell och trygg service. Det är en roll för dig som gillar struktur, trivs med ett högt tempo och vill vara med och utveckla smartare arbetssätt.
Det här är uppdragsgivaren
Vår kund är ett av Sveriges mest välkända försäkringsbolag och erbjuder lösningar för både företag och privatpersoner. Här blir du en del av en verksamhet som präglas av samarbete, utveckling och ett starkt kundfokus.
Du kommer in i en organisation där förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen och där varje medarbetare bidrar till att skapa en smidig upplevelse för kunderna.
Fokus i din roll
I rollen arbetar du med administration kopplad till företagets försäkringslösningar. Du hanterar ansökningar, registreringar och förändringar i olika digitala system och ser till att varje ärende hanteras med hög kvalitet.
Du har daglig kontakt med företagskunder och samarbetspartners via telefon, mejl och chatt där du besvarar frågor och hjälper dem vidare i olika administrativa ärenden.
Du blir också en viktig del i återkommande administrativa processer, exempelvis kopplade till personalförändringar, och bidrar aktivt till att utveckla effektivare arbetssätt tillsammans med teamet.
Om vi får önska
Vi tror att du har:
Avslutad gymnasieutbildning
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
God datorvana och erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter i digitala system
Det är meriterande om du har erfarenhet från försäkringsbranschen eller har arbetat i en roll där administration och kundservice gått hand i hand.
Är det rätt plats för dig?
Du tycker om att hjälpa andra och har lätt för att skapa förtroende i dina kundkontakter. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och trivs när tempot varierar under dagen.
Samtidigt är du nyfiken och lösningsorienterad. Du uppskattar att samarbeta med andra, delar gärna med dig av dina kunskaper och ser feedback som en naturlig del av din utveckling. För dig är det självklart att alltid ha kunden i fokus och bidra till ett positivt arbetsklimat.
Bra att veta
Placering: Göteborg
Start: Vecka 33
Omfattning: Heltid
Anställning: Konsultuppdrag där du blir anställd av Addpeople och arbetar hos ett välkänt försäkringsbolag
Arbetstid: Kontorstider
Ansökningar hanteras löpande
Vid frågor, kontakta konsultchef Martin Olofsson Carlbom, martin@addpeople.nu
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adding People AB
(org.nr 559161-8714)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Addpeople Jobbnummer
9990357