Förrättningslantmätare till Östersunds kommun
Östersunds Kommun / Lantmätarjobb / Östersund Visa alla lantmätarjobb i Östersund
2026-06-25
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Vill du arbeta med fastighetsjuridik i en roll där du direkt påverkar samhällsutvecklingen i Jämtlands största stad? Östersunds kommun söker en engagerad och kvalificerad förrättningslantmätare för att stödja vår vision om hållbar utveckling och förbättrad livskvalitet för våra medborgare. Som förrättningslantmätare kommer du att spela en central roll i utvecklingen av Jämtlands största stad och dess omgivningar, med fokus på fastighetsjuridik och myndighetsutövning. Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats med goda möjligheter till yrkesutveckling och professionellt stöd. Några av våra förmåner inkluderar:Flexibla arbetssätt med god balans mellan arbete och fritid
Samarbete med engagerade kollegor i en stödjande arbetsmiljö.
Utbildningar för din professionella utveckling.
Stort stöd från ett erfaret arbetslag och en stabil arbetsmiljö.
Personlig utveckling.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som förrättningslantmätare kommer innefatta att:
Som förrättningslantmätare kommer du att:
Genomföra lantmäteriförrättningar
Utreda och hantera fastighetsrättsliga frågor
Arbeta med fastighetsbildning och bidra till hållbara samhällslösningar
Ge rådgivning till både interna och externa aktörer
Säkerställa att arbetet följer gällande lagstiftning
Du driver dina egna ärenden från start till beslut och har en viktig roll i dialogen med fastighetsägare och andra intressenter.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har högskoleutbildning inom lantmäteri med inriktning fastighetsjuridik. Examen från utbildningen är ett krav.
Har kunskap inom fastighetsjuridik, aktuell lagstiftning och myndighetsutövning.
Erfarenhet som förrättningslantmätare är meriterande, eftersom många av förrättningarna är komplexa inom myndigheten
Vi ser även gärna nyutexaminerade sökanden. Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du noggrann, analytisk och har en god förmåga att kommunicera komplexa juridiska frågor på ett tydligt och begripligt sätt. Du är också resultatorienterad och har ett genuint intresse för hållbar samhällsutveckling och att förbättra våra medborgares livskvalitet. Med ett gott omdöme arbetar du på ett strukturerat och kvalitetsmedvetet sätt. Arbetsgruppen är liten, så de personliga egenskaperna kommer att ges stor vikt vid utvärderingen.Så ansöker du
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt engagerade team. Tillsammans kan vi skapa en hållbar och attraktiv framtid för Östersunds kommun och dess invånare.Östersunds kommun värdesätter mångfald och uppmuntrar därför alla kvalificerade kandidater att söka tjänsten, oavsett kön, ålder, etnicitet eller funktionsvariation.
Välkommen med din ansökan!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Samhällsbyggnadsförvaltningen
Var med och ta fram viktiga samhällsfunktioner för både våra medborgare och kommunens verksamheter. Vi på samhällsbyggnad bidrar till att utveckla den fysiska miljön för att göra vår kommun till en attraktiv plats att besöka, bo och arbeta i. Här arbetar vi med plan- och bygg, klimat, miljö-och hälsa samt lantmäteri och geodata. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Rådhusgatan 21 (visa karta
)
831 35 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Avdelningschef/ tf KLM-chef
Torbjörn Rost torbjorn.rost@ostersund.se +4663140649 Jobbnummer
9979775