Förrättningslantmätare till lantmäterienheten
2025-11-07
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Vill du vara en del i arbetet med att bygga en framtid för fler? Vill du genom ditt arbete bidra till utveckling av Örnsköldsviks kommun? Då ska du söka vår nya tjänst som förrättningslantmätare!
Lantmäterienheten är en del av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Vi består inte bara av den kommunala lantmäterimyndigheten KLM, utan här finns också kommunens kart/GIS-verksamhet och mätningskompetens samlad. Vi är just nu 20 härliga individer som söker efter ytterligare en kollega!Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Som förrättningslantmätare arbetar du självständigt och i team med de övriga förrättningslantmätarna, lantmäteriingenjörerna och lantmäterihandläggarna med att handlägga lantmäteriförrättningar och fatta myndighetsbeslut. Du kommer att handlägga alla typer av lantmäteriförrättningar, både i tätort och på landsbygd. Din kompetens, erfarenhet och intresse avgör vilka ärenden du handlägger nu och i framtiden. Är du en erfaren förrättningslantmätare har du möjlighet att handlägga komplexa och mer omfattande ärenden som t.ex. anläggnings-, lednings- och 3D-förrättningar.
Vi har en nyckelroll i samhällsbyggnadsprocessen och som kommunal förrättningslantmätare medverkar du i olika delar av detta, bland annat med kompetens i genomförandefrågor under detaljplaneprocessen. I arbetsuppgifterna ingår även fastighetsrättslig rådgivning och service både inom kommunen och till allmänheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har civilingenjörs- eller högskoleingenjörsutbildning inom lantmäteri, är jurist med fastighetsrättslig kompetens eller har motsvarande utbildning/erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper då arbetet innebär många kontakter både internt och externt med sakägare och allmänhet samt att arbetsuppgifterna kräver förmåga att fatta beslut av olika svårighetsgrad.
Giltigt körkort, behörighet B är ett krav.
Det är meriterande om:
• du har arbetat med fastighetsbildning i några år
• du har fördjupad kunskap inom fastighetsrätt
• du har erfarenhet av genomförandefrågor under detaljplaneprocessen
• du har erfarenhet av självständigt beslutsfattande
Du bör ha ett stort engagemang, vara serviceinriktad och ha en positiv inställning.
Du är kvalitetsmedveten, har förmåga att fatta beslut och kan hantera motstridiga intressen på ett objektivt och förtroendegivande sätt.
Vad erbjuder vi?
Vi värnar om att vara en flexibel arbetsgivare för att få både arbetsliv och privatliv att fungera så bra som möjligt. Hos oss tar vi därför tillvara på möjligheten att arbeta på distans. Det innebär att du under en arbetsvecka både kan arbeta hemifrån och på vårt gemensamma kontor utifrån vad som passar för verksamheten. Vi tycker också att hälsa och ett aktivt liv är viktigt och erbjuder därför både ett friskvårdsbidrag och möjlighet till rörelse på arbetstid en timme per vecka.
Vi sitter i stadshuset Kronan, nära resecentrum med goda kommunikationer såväl med tåg som buss.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden så ansök gärna redan idag. Bifoga CV och ansökningsbrev med din ansökan.
Låter detta intressant är du varmt välkommen med din ansökan!http://inspiration.ornskoldsvik.se/
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att aktivt verka för att bygga en säker, trygg och hållbar kommun med en god miljö för alla som bor, verkar och besöker Örnsköldsvik.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
