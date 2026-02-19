Förrådspersonal till Logistikenheten vid Skaraborgs flygflottilj, F 7
F 7 söker nu en förrådsman till Logistikenhetens Gods & Transportsektionen i Såtenäs.
Vårt uppdrag är att leverera logistikstöd till förbanden i Såtenäs Garnison där vår vardag är präglad av varierande arbetsuppgifter och direkta kundkontakter. Du kommer att hantera administrativa redovisningssystem i digital miljö vilket utgör grunden i hela arbetsprocessen.
Hos oss kommer du vara en del av ett team som stöttar och hjälper varandra. Vi erbjuder en bra balans mellan jobb och fritid, möjlighet till fysisk träning på arbetstid och, framför allt, en arbetsplats där du får möjligheten att göra skillnad. Vi värnar om våra medarbetare och arbetar för en inkluderande kultur där vi utifrån verksamhetens behov vill ta tillvara på våra medarbetares kompetenser och drivkrafter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ankomst och avgångsregistrering i redovisningssystem
• Planering och genomförande av interna och externa transporter
• Praktiska arbetsuppgifter som kundkontakter, att ta emot/utlämna gods, boka transporter, underhålla materiel samt i övrigt förekommande arbetsuppgifter på sektionen är en självklar del av vardagenPubliceringsdatum2026-02-19Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning
• Körkort B med manuell växellåda
• God vana att arbeta i digital datormiljö inklusive Officepaketet
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
• Svenskt medborgarskap
Meriterande
• Erfarenhet från arbete i logistikmiljö t.ex. lager/förråd/reservdelsförsörjning
• Kunskap och erfarenhet från Försvarsmaktens verksamhet, materiel och materielprocesser
• Kunskap och erfarenhet från redovisningssystem SAP-PRIO och/eller LIFT
• Körkort C/CE
• Förarbevis för Truck/Hjullastare
• Förarbevis för militära fordon
• Kompetensbevis för transport av farligt gods (ADR-väg)
• Genomförd värnplikt eller motsvarande grundläggande militär utbildning
Personliga egenskaper
Du trivs med att jobba självständigt och i grupp, du är drivande och lösningsorienterad i en mångfacetterad och föränderlig arbetsplats. Vi lägger stor vikt på att du är noggrann och följer upp sektionens uppgifter. Du har god förmåga att kommunicera internt och externt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Såtenäs
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Resor i tjänsten under kortare perioder förekommer för såväl arbete som egen utbildning.
Eftersom både befattningar och arbetsuppgifter är knutna till en krigsorganisation så kommer du även att bli krigsplacerad i vår logistikorganisation. Detta betyder bland annat att du kommer att få utbildning i vad som förväntas av dig vid en höjd beredskap.Kontakt
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Carl-Johan Andersson via tfn 0505-45 10 00 (växel).
Fackliga företrädare
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Erling Svensson
Samtliga nås via växeln tfn 0505-45 10 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-13. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
