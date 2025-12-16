Förrådspersonal till Gods- och transportsektionen Ing 2 - Vikariat
Göta Ingenjörregemente (Ing 2) söker vikarierande förrådspersonal till Gods- och transportsektionen.
Vill du ha ett spännande arbete? Vill du vara med och utveckla och påverka en verksamhet som verkar både i fredsorganisation och krigsorganisation? Logistikenheten vid Göta Ingenjörregemente söker nu en förrådsman/förrådskvinna för att täcka upp för en planerad föräldraledighet vid Gods- och transportsektionen.
Förrådstjänsten vid Gods- och transportsektionen innebär arbete vid godsmottagningen. Du kommer bland annat att arbeta med lossning av leveranser, redovisning av inkommande och utgående materiel och förnödenheter, färdigställande av gods för utleverans och lastning samt genomförande av transporter av styckegods och drivmedel. Sektionen ansvarar även för batteriverkstad, drivmedelsanläggning och miljöstation, där stödjande arbetsuppgifter kan förekomma.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Redovisa förnödenheter i Försvarsmaktens redovisningssystem.
• Ta emot inkommande gods samt färdigställa utgående gods.
• Upprätthålla lagerstruktur och genomföra lagervård.
• Stödja garnisonens övriga enheter med transporter, hanteringsutrustning och drivmedel.
• Boka transportbeställningar.
• Upprätthålla kontakt med kunder.
• Hantera farligt avfall, bränsle och drivmedel.Publiceringsdatum2025-12-16Kvalifikationer
• Treårig gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga.
• God administrativ förmåga.
• God datorkunskap.
Meriterande
• Körkortsbehörighet C/CE.
• Hjullastarbehörighet C2.
• Truckkort.
• Tidigare erfarenhet av förrådshållning och/eller logistik.
• Kunskap om Försvarsmaktens materiel- och redovisningssystem PRIO/SAP/LIFT.
• ADR-utbildningDina personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du har god samarbetsförmåga, är flexibel och noggrann samt har lätt för att ta kontakt med människor. Du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp samt hantera tempoväxlingar, då arbetet är varierande.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare agerar enligt Försvarsmaktens värdegrund, som värnar alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet samt främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en arbetsplats med samhällsnyttiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter i en verksamhet med stor variation och hög komplexitet. Som anställd i Försvarsmakten är fysisk träning en del av arbetet - tre arbetstimmar per vecka. Årligen genomförs tester i fysisk prestationsförmåga. Kraven syftar till att säkerställa att personalen kan lösa sina arbetsuppgifter samt bidra till bättre hälsa, välbefinnande och livskvalitet.
Våra anställda har dessutom flera förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina mål
• God balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättningÖvrig information
• Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
• Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse, slutdatum 2027-03-31
• Sysselsättningsgrad: Heltid
• Arbetsort: Eksjö, tjänsteresor kan förekomma
• Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
• Lön: Individuell lönesättning
• Arbetstid: Normal arbetstid är måndag-fredag, men arbete på kvällar och helger kan förekomma
• Övrigt: Tunga lyft och arbete utomhus under alla årstider kan förekomma
Vid frågor om tjänsten:
Marcus Tholin chef gods och transportsektionen
Telefon nås genom växeln 010-180 00, marcus.tholin@mil.se
Micael Rosander chef FörsA
Telefon nås genom växeln 010-180 00, micael.rosander@mil.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen:
Fanny Jansson, HR-Generalist
Telefon: 070-924 81 08, Fanny.x.jansson@mil.se
Fackliga företrädare nås via växel: 010-825 10 00
OF: Mats Felix
OFR/S Försvarsförbundet: Carola Blomdahl
SACO: Sofie Bergkvist
SEKO: Matz Felix
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
