Förrådspersonal med uppgift sömnad till Skaraborgs flygflottilj, F 7

F 7 söker förrådspersonal till Servicesektionen vid Skaraborgs flygflottilj, F 7.
Hos oss kommer du vara en del av ett team som stöttar och hjälper varandra. Vi erbjuder en bra balans mellan jobb och fritid, möjlighet till fysisk träning på arbetstid och, framför allt, en arbetsplats där du får möjligheten att göra en verklig skillnad. Vi värnar om våra medarbetare och arbetar för en inkluderande kultur där vi utifrån verksamhetens behov vill ta tillvara på våra medarbetares kompetenser och drivkrafter.
Sektionen tillhör Logistikenheten som ansvarar för förnödenhetsförsörjning, materielredovisning, transporter, teknisk tjänst, förrådstjänst samt sjukvård i hela konfliktskalan. Enheten ansvarar även för infrastruktur- och miljöledning, bostäder, upphandling samt företagshälsovård och försvarsmedicin.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vår vardag är präglad av varierande arbetsuppgifter som till stor del innebär kundkontakt. Du kommer att hantera administrativa redovisningssystem i digital miljö vilket utgör grunden i hela arbetsprocessen. Det övergripande arbetet går i huvudsak ut på att genomföra mottagning, förrådshållning ochutlämning av materiel till verksamhet inom Försvarsmakten. Arbetsuppgifterna innebär att aktivt följa upp materielhantering och förvalta dagliga kundkontakter, till stöd för vår materielredovisning används de digitala systemen SAP-PRIO och LIFT. Vidare kommer du att arbeta med enklare sömnadstjänster som kan innebära att sy, ändra och reparera uniformer, kläder och övrig materiel.
Du medverkar kontinuerligt i arbetsplatsens utveckling och förbättring av arbetsmetoder. Arbetet är fysiskt varierande och tunga lyft förekommer.
Kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete med sömnadstjänster
• Erfarenhet av arbete i logistikmiljö som lager/förråd
• Godkänd gymnasieutbildning
• Körkort B för manuell växellåda
• God vana att arbeta i digital datormiljö inklusive Officepaketet
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
• Svenskt medborgarskapDina personliga egenskaper
Personliga egenskaper som efterfrågas är en god initiativ- och samarbetsförmåga samt en god social förmåga med servicekänsla. Du kan jobba både självständigt och i grupp samt är en problemlösare, noggrann, stresstålig och kan göra nödvändiga prioriteringar.
Du ska vara en god representant för Försvarsmakten och ståbakom Försvarsmaktens värdegrund (se www.forsvarsmakten.se).
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Körkort C/CE
• Truckkort
• Förarbevis för militära fordon
• Genomförd värnplikt eller motsvarande grundläggande militär utbildningÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Såtenäs
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Tjänsten innebär krav på fysisk och psykisk förmåga. Resor i tjänsten under kortare perioder förekommer för såväl arbete som egen utbildning. Eftersom både befattningar och arbetsuppgifter är knutna till en krigsorganisation så kommer du även att bli krigsplacerad i vår logistikorganisation. Detta betyder bland annat att du kommer att få utbildning i vad som förväntas av dig vid en höjd beredskap.Kontakt
Stefan Ermesjö, tfn 0505-45 10 00 (växel).
Fackliga företrädare:
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson SACO, Ulf Svensson
SEKO, Erling Svensson
Samtliga nås via tfn 0505-45 10 00 (växel).
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-09. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
