Förrådsmedarbetare till Mobiliseringsgrupp (2 tjänster) på Logistikenheten
Försvarsmakten / Lagerjobb / Upplands-Bro Visa alla lagerjobb i Upplands-Bro
2025-10-06
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Upplands-Bro
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Är du en positiv och noggrann person? Brinner du för service och vill arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö med varierande arbetsuppgifter och högt i tak, då är Logistikenhet Stockholm rätt enhet för dig.
Om enheten:
Logistikenhet Stockholm är en enhet vid Livgardet som understödjer militära förband från verksamhetsorterna Stockholm, Solna och Kungsängen.
Enheten består idag av en Stab, en Teknisk Avdelning, två Försörjningsavdelningar i Stockholm och Kungsängen samt en Mobiliseringsavdelning som har sin utgångspunkt Kungsängen. Logistikenheten bidrar till en starkare försvarsmakt genom en väl fungerande logistik, förbandsnära förrådshållning, förnödenhetsförsörjning och beställning av materielunderhåll i fred, vid beredskapshöjningar och i krig.
Som anställd inom Försvarsmakten erbjuder vi:
• Tre timmars fysisk träning i veckan på arbetstid
• 28-35 semesterdagar/år beroende på ålder
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov
• Tillgång till träningsanläggningar och motionsspår
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Tillsammans vara med och utveckla arbetslaget och avdelningen
• Representera sektionen och/eller avdelningen vid olika forum
• Genomföra redovisning och inventering av förnödenheter i Försvarsmaktens redovisningssystem Lift, Prio (SAP) och andra it-system
• Delta vid övningar i hela Försvarsmakten
• Systematiskt bygga upp förråd med krigsförbandens materiel och förnödenheter
• Arbeta med stora delar av en logistikkedja, från lager, packning, transporter och förrådshållning samt underhåll
KRAVPubliceringsdatum2025-10-06Kvalifikationer
• Lägst en avslutad treårig gymnasial utbildning eller annan kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Flerårig erfarenhet av förråd/lagerarbete, inom ett serviceyrke eller annan kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Körkort lägst klass B (manuell)
• Mycket god vana att arbeta i digital datormiljö
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• Truckbehörigheter lägt LPT10 B-klassernaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, nyfiken, ordningsam och har en känsla för service. Mötet med nya människor ska vara en självklarhet och du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du kommer arbeta i grupp så vi ser gärna att du kan samarbeta väl med andra och ha ett gott kamratskap, men även kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ och eget ansvar. Som person är du stresstålig, noggrann och lojal. Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper
Meriterande
• Erfarenhet att hantera Försvarsmaktens redovisningssystem Lift, Prio (SAP)
• Tidigare arbetat med Försvarsmaktens materiel
• Kunskap och erfarenhet från Försvarsmaktens verksamhet
• Lastbilskort
• Militära förarbevis
• ADR Avsändare och grund
• Hjullastare och truckbehörigheter inom LPT10 C-behörigheter. Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning, för dig som inte är anställd inom försvarsmakten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Kungsängen, Upplands-Bro kommun men även på andra orter under arbetspasset.
Arbetstid: Dagtid men andra tider kan förekomma. Resor och övningar förekommer.
Befattning: Förrådsman Mobiliseringsavdelning (2 st)
Tillträdesdatum: Snarast
Upplysningar om befattning och rekryteringsprocess:
Ingemar Sveningsson, nås via växeln dagtid 08-584 540 00
För information om rekryteringsprocessen, kontakta
Mirja Hamlin, nås via växeln dagtid 08-584 540 00
Fackliga företrädare
Officersförbundet Orry Finnermark
Försvarsförbundet Örjan Jansson
SACO/Försvar Per Textorius
SEKO Lise-lott Larsson
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel: 08- 584 540 00
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-27. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför just du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9541867