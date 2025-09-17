Förrådsmedarbetare till Lagersektion på Logistikenhet Stockholm
2025-09-17
Är du en positiv och noggrann person? Brinner du för service och vill arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö med varierande arbetsuppgifter och högt i tak, då är Logistikenhet Stockholm rätt enhet för dig.
Om enheten:
Logistikenhet Stockholm är en enhet vid Livgardet som understödjer militära förband från verksamhetsorterna Stockholm, Solna och Kungsängen.
Enheten består idag av en Stab, en Teknisk Avdelning, en Försörjningsavdelning i Stockholm och en Försörjningsavdelning i Kungsängen samt en Mobiliseringsavdelning. Logistikenheten bidrar till en starkare försvarsmakt genom en väl fungerande logistik, förbandsnära förrådshållning, förnödenhetsförsörjning och beställning av materielunderhåll i fred, vid beredskapshöjningar och i krig. Försvarsmakten och i synnerhet Logistikenhet Stockholm är under tillväxt inom flera olika områden.
Om sektionen:
På Logistikenhetens serviceförråd är arbetet både varierande och utvecklande. Vår professionella service och kunskap levererar vi varje dag i mötet med våra kunder. Vår sektion består av nio medarbetare i blandade åldrar, med olika kompetenser och bakgrunder. Vi ser till att ha kul på jobbet, vi jobbar tillsammans och hjälper varandra.
Som anställd inom Försvarsmakten erbjuder vi:
• Tre timmars fysisk träning i veckan på arbetstid
• 28-35 semesterdagar/år beroende på ålder
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov
• Tillgång till träningsanläggningar och motionsspår
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Hantera beklädnadsmateriel på lagret och vid kunddisk
• Tillsammans vara med och utveckla arbetslaget
• Lagerhantering och inventering beklädnadsmateriel
• Genomföra redovisning av materiel i Försvarsmaktens redovisningssystem PRIO(SAP)
• Delta vid övningar i hela Försvarsmakten
• Tillsammans med kollegor sköta kundkontakter mot kunder och funktioner i Försvarsmakten
• Vara beredd på att stödja andra sektioner inom avdelningen
• God vana att arbeta i digital datormiljö
KRAV
Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning
• Flerårig erfarenhet av förråd/lagerarbete eller inom ett serviceyrke eller annan kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• Körkort lägst B (Manuell)
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, ordningsam och har en känsla för service. Mötet med nya människor ska vara en självklarhet och du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du kommer arbeta i grupp så vi ser gärna att du kan samarbeta väl med andra och ha ett gott kamratskap, men även kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ och eget ansvar. Som person är du stresstålig, flexibel, noggrann och lojal. Vi kommer att lägga stor vikt på din personlighet.
Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod genomsyrar dagligen våra arbetsuppgifter och du förväntas följa dessa (läs mer på www.forsvarsmakten.se/sv/om-forsvarsmakten/varderingar-och-vision/forsvarsmaktens-vardegrund
).
Meriterande
• Erfarenhet att hantera Försvarsmaktens redovisningssystem PRIO (SAP)
• Tidigare arbetat med Försvarsmaktens materiel
• Kunskap och erfarenhet från Försvarsmaktens verksamhet
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning, för dig som inte är anställd inom försvarsmakten
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Kungsängen, Upplands-Bro Kommun
Arbetstid: Dagtid, kvälls- och helgarbete förekommer under kortare perioder
Befattning: Civilanställd.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattning:
Peter Björnerfors, nås via växeln dagtid 08-584 540 00
För information om rekryteringsprocessen, kontakta
Mirja Hamlin, nås via växeln dagtid 08-584 540 00
Fackliga företrädare
Officersförbundet Sven Lundberg och Orry Finnermark
Försvarsförbundet Örjan Jansson
SACO/Försvar Per Textorius
SEKO Lise-lotte Larsson
Samtliga personer nås via Försvarsmaktens växel: 08- 584 540 00
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-09. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför just du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
