Förrådsmedarbetare till Godssektionen på Norrbottensregemente
2025-12-23
Befattningen erbjuder
Försvarsmakten och Norrbottens regemente, I 19 ska växa. En avgörande faktor för det är att
vi kan rekrytera duktiga medarbetare. Vi hoppas att du vill vara med oss i denna expansiva
period och därför söker vi en kollega till Försörjningsavdelningen i Boden, där du kommer
ingå i Godssektionen.
Logistikenheten (LogE) vid I 19 (Norrbottens regemente) har till uppgift att tillhandahålla förnödenheter
och transporter som förbanden behöver för att genomföra utbildning, övning, beredskap och
insats. Enheten består idag av en stab, en teknisk avdelning (TekA) samt en försörjnings
avdelning (FörsA). FörsA har 7 olika sektioner som omhändertar all tänkbar materiel inom
försvarsmakten. FörsA består idag av cirka 100 anställda placerade i Boden och Kiruna. Vi söker
nu en medarbetare till Godssektionen på FörsA i Boden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetsuppgfterna består främst av förrådsarbete inomhus och kan innebära tunga lyft. Då i huvudsak
in och -utlämning av gods, förrådshantering, inventering, materiel- och registervård samt
administrativt arbete i vårt stödsystem. Arbetsrotation inom och utom sektionen samt stöd till andra
orter förekommer.
Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms
likvärdiga.
• Körkort klass B manuell Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har stor servicekänsla och lätt att ta kontakt med människor samt har god förmåga
att uttrycka dig i tal och skrift. Du är en god lagkamrat samtidigt som du gärna tar initiativ och eget
ansvar. Du är inte främmande för att arbeta självständigt, är lojal, flexibel, noggrann och
ordningssam som person. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Arbetat i försvarsmaktens administrativa stödsystem.
• God fysisk förmåga.
• Truckkort och/eller hjulastar körkortÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, som vanligtvis inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Boden
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef Godssektionen Boden Thomas Lundström 0733019621
Chef Försörjningsavdelningen Boden Per Davidsson 0706082064
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR Handläggare LogE Anna-Lena Lundberg 0761377077
Fackliga företrädare:
Försvarsförbundet, Annelie Forshage
SEKO-F, Susanne Thunberg
Officersförbundet, Håkan Jansson
SACO Björn Astemo
Samtliga nås via växel, 0505-45 10 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-09. Din ansökan bör innehålla CV samt
ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
I 19 är ett av Sveriges största regementen med verksamhet i Boden, Kiruna, Tåme och Grubbnäsudden/Lomben. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden.
Regementets viktigaste uppgift är att bygga krigsförband och under de närmaste åren ska I 19 successivt utveckla den nya Norrbottensbrigaden. År 2028 ska regementet kunna utbilda, förrådsställa och mobilisera hela brigaden inklusive de tillhörande funktionsförbanden; ledning, fältarbeten, luftvärn och logistik. Brigaden ska kunna föra strid i alla miljöer men vara specialiserad för strid i den subarktiska miljön på Nordkalotten.
På regementet finns även Försvarsmaktens vinterenhet som har uppdraget att samordna och understödja utvecklingen av Försvarsmaktens vinterförmåga.
Värnpliktsutbildningen genomförs vid Norrbottens pansarbataljon som ansvarar för att utbilda och vidmakthålla förband till Norrbottensbrigaden. Regementet består i övrigt av regementsstaben, Försvarshälsan, Garnisonsstödsenheten, Logistikenheten och Lokalplaneringsenheten.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt gällande avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9662968