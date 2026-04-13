Förrådsmedarbetare till Försörjningssektionen, Härnösand
Förrådsmedarbetare till Försörjningssektion Härnösand, Västernorrlands regemente
Försvarsmakten söker två nya medarbetare som kan stärka upp vår försörjningssektion i Härnösand. Vi erbjuder dig en variationsrik tjänst med utrymme att skapa balans mellan arbete och fritid i utbyte mot ditt engagemang och viljan att utvecklas.
Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21, återupprättades 2022. Förbandet har verksamhet på tre orter, Sollefteå, Östersund och Härnösand som ansvarar för att utbilda och vidmakthålla två fristående skyttebataljoner samt Militärbas Sollefteå.
Vi kommer att erbjuda dig möjligheter att utvecklas med spännande uppgifter och under tillfälliga förhållanden. Du kommer att bli en del av armén och förväntas under din inledande period vid regementet att kunna arbeta på andra platser (t.ex. i Sollefteå eller Östersund, även andra orter), men din arbetsort kommer att vara Härnösand.
Försörjningsavdelningen, FörsA Sollefteå, har till uppgift att tillhandahålla förnödenheter och transporter som förbanden behöver för att genomföra sin verksamhet. FörsA Sollefteå består av cirka 25 anställda placerade i Sollefteå, Östersund och Härnösand. Vi är en del av Logistikenheten vid I 21.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som förrådsmedarbetare har man ett mångsidigt arbete med uppgift att tillhandahålla förnödenheter till förbanden.
Detta består bland annat av utlämning & återtagande av personlig utrustning, gruppmateriel, vapen & ammunition. Hantering av inkommande & avgående gods,
lagerhantering och inte minst administration och registervård i våra stödsystem. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, har stor social kompetens och god servicekänsla. Du bör ha lätt för att lära dig nya datorsystem då arbetet är delvis administrativt tungt.
Du ska ha enkelt för att ta kontakt med människor och kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. Du kan arbeta självständigt såväl som i grupp och är lojal, flexibel och ordningsam som person.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
3-årig gymnasieutbildning, eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms som likvärdiga
Körkort klass B, manuell växellåda
Meriterande
Truckkörkort
Hjullastarbevis
Körkort klass C
Tidigare erfarenhet av förrådsverksamhet
Erfarenhet av Försvarsmaktens materiel
Officeutbildning
God fysisk förmåga Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare, 6 mån provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetstid: 40 tim/v. I Försvarsmakten ingår 3h fysisk träning per vecka på arbetstid som en arbetsuppgift
Arbetsort: Härnösand
Tillträde: Enligt överenskommelse
Individuell lönesättning
Tunga lyft och arbete utomhus vid alla årstider förekommer
Första året innefattar ett antal utbildningar som sker veckovis på annan ort
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen
Med tjänsten ingår krigsplacering vid förbandet
Kontakter för ytterligare upplysningar om befattningen:
Chef FörsS Härnösand, Andreas Oscarsson, nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00
Chef FörsA Sollefteå, P-A Wiik, nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Rekryteringskoordinator Magnus Pålsson, nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00
Fackliga företrädare
OFR/O: 08-440 83 30
Saco: 08-613 48 00
Seko: 0770-457 900
Försvarsförbundet: 08-402 40 00
Välkommen med din ansökan senast 2025-05-04. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121423".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
https://www.forsvarsmakten.se/
Box 231 Sollefteå (visa karta
)
881 41 HÄRNÖSAND
För detta jobb krävs körkort.
Andreas Oscarsson 08-788 75 00
