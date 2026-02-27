Förrådsmedarbetare Till Fmlog Försörjning Karlskoga
Hos FMLOG Försörjning får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och hos oss kommer du ha möjlighet att förena det professionella och det privata. Du kommer arbeta på FMLOG Försörjning som anskaffar, lagerhåller, vidmakthåller och avvecklar förnödenheter åt Försvarsmakten. Logistiken ska vara effektiv och innebära en hög tillgänglighet för alla typer av förnödenheter runtom i hela Sverige, det innebär att planering, transport och kundsupport också är viktiga delar i vårt arbete.
Är du en positiv och noggrann person? Har du förarbevis för truck och god datakunskaper?
Då kan du vara den person vi söker!Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Som förrådsman har du ansvar för att ta emot, förrådshålla, inventera och leverera Försvarsmaktens materiel i överenskommen mängd, kvalitet och kostnad. Du medverkar i verksamheten och tillsammans med kollegor ser ni till att lagar och regler efterlevs.
Du kommer att arbeta i en mindre grupp med stora inslag av självständigt arbete. Tjänsten kan även medföra resor och tjänstgöring på annan ort.
KRAVKvalifikationer
• Dokumenterad gymnasieexamen eller likvärdig som arbetsgivaren bedömer relevant
• B-körkort för manuell växel
• Truckförarbevis
• God vana att arbeta i Microsoft Office.
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal såväl som i skrift.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har lätt för att kommunicera med andra människor, framföra dina åsikter och att bygga nätverk. Du stimuleras av nya utmaningar, tar gärna initiativ och eget ansvar.
Du är flexibel och kan hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastning utan att bli pressad. Du är prestigelös och en utpräglad lagspelare med god vana av att samarbeta med andra. Du är noggrann och kan uttrycka dig pedagogiskt i tal och i skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Hjullastarutbildning
• C/CE körkort
• ADR eller YKB utbildning
Upplysningar
Upplysningar om tjänsten lämnas av Lewis Macdonald Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar sex månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Placeringsort: Karlskoga
Tillträde efter överenskommelse.
Fackliga företrädare
Ola Andersson- SEKO
Pernilla Kjellgren - SACO
Håkan Antonsson - OFR/S
Samtliga företrädare nås via växeln 0589-40 400Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-19. Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
