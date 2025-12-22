Förrådsmedarbetare servicesektionen Berga Stockholms Amfibieregementet
2025-12-22
Befattningen erbjuder
Som förrådsmedarbetare kommer du understödja förbanden med tjänster inom beklädnad, godshantering, vardaglig service mot anställda/ värnpliktiga soldater. Vi söker dig som är serviceinriktad, noggrann och intresserad av logistik i Försvarsmakten.
Rekryterande enhet
Logistikenheten Berga är en fristående enhet under chefen för Haninge garnison. Logistikenheten (LogE) består av en stabsfunktion, en Försörjningsavdelning (FörsA) och en Teknisk avdelning (TekA). Logistikenhetens övergripande huvuduppgifter är planering, genomförande och uppföljning av logistik omfattande förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst.
FörsA består av ledning, handläggare och förrådsmedarbetare fördelade på tre sektioner. Avdelningen understödjer krigsförbanden inom samtliga fem logistikklasser från Berga, Muskö, Väddö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Genomför utlämning/mottagning/packning av persedlar och mtrl
• Genomför inventering
• Genomför redovisning
• Genomför beställningar
• Genomför enklare reparation av utrustning
Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med godkända betyg
Dina personliga egenskaper
Som person är du självgående, tar ansvar för dina uppgifter och är flexibel. Du har lätt för att jobba i team och lyssnar samt kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du är lugn och tillmötesgående, insiktsfull och mån om att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
MERITERANDE
• God datorvana
• Tidigare arbetslivserfarenhet av förrådstjänst/lager
• Tidigare erfarenhet av SAP
• C-kort
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Amf1 Haninge Berga
Befattningen tillträds efter godkänd registerkontroll.
Befattningen: Civil
Tillträde enligt Ök
Information om tjänsten lämnas av
Chef Servicesektionen Malin Schöfl Amf1 Berga, 072-361 83 07
Fackliga företrädare
OFR-O: Michael Jarkö
OFR-S: Björn Engren
SEKO: Lenny Johansson
SACO-S: Fredrik Wilson
Samtliga fackliga företrädare kan nås via FM växel 010-823 30 00
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 2026-01-12. Din ansökan skall innehålla CV samt personligt brev (max 1 sida), där du motiverar varför du är lämpad för befattningen.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Stockholms Amfibieregemente (Amf 1) verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Våra vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden.
Förbandet utbildar amfibiesoldater, kustjägare, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Amf 1 har produktionsansvar för krigsförbandet 2.Amfibiebataljonen och 2.Marinbasbataljonen. Förbandet är baserat i Haninge (Berga). Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/stockholms-amfibieregemente-amf-1/
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
