Förrådsledare till Teknik och serviceförvaltningen
2025-12-17
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
Till Förrådet inom Teknik och serviceförvaltningen söker vi nu en förrådsledare som vill vara med och göra vardagen enklare för kommunens medarbetare. Är du en relationsskapande person med ett öga för ordning och reda? Då kan detta vara tjänsten för dig!Publiceringsdatum2025-12-17Om tjänsten
På avdelningen Fordon arbetar cirka 35 medarbetare fördelade på tre enheter med inriktning på intern service rörande Kommunens fordon, posthantering samt tillhandahållande av arbetskläder och förbrukningsartiklar.
På Förrådet arbetar för närvarande 3 medarbetare. Som Förrådsledare är du en del av en personalgrupp om 4 personer där du leder och fördelar det dagliga arbetet. Du förväntas vara med och driva utvecklingen av verksamheten för att säkerställa en god service och effektiv lagerhållning åt förvaltningens verksamheter. Ett exempel på detta kan vara rådgivning och förslag på lagerhållning av förbrukningsartiklar. I ditt dagliga arbete samarbetar du tätt med såväl förrådsarbetarna som din enhetschef. Vi är en utvecklingsintensiv verksamhet som arbetar aktivt med att öka vår kunddialog och möta kommunens interna behov och önskemål.
Förrådet ansvarar för inköp och lagerhållning av bland annat arbetskläder, reservdelar för vattenläckor, redskap och förbrukningsartiklar samt uthyrning och service av värmeplåtar, körplåtar, arbetsmaskiner och pumpar. Förrådet ansvarar även för Örebro kommuns beredskapslager. Förrådet arbetar aktivt med planering och utveckling inom verksamhetsområdet tillsammans med våra kunder som i huvudsak består av Teknik- och serviceförvaltningen.
Exempel på arbetsuppgifter:
• leda och utveckla verksamheten mot gemensamma mål tillsammans med våra kunder
• ansvara för att följa de riktlinjer och avtal som finns avseende inköp i Örebro kommuns namn
• säkerställa att rätt sortiment finns tillgängligt för våra kunder
• leda och delta i samarbetsgrupper, bland annat för utveckling av Förrådets tjänster och sortiment
• arbeta aktivt under parollen: Förnya, Förenkla, Förbättra
Om arbetsplatsen
Som medarbetare inom Fordon på Teknik och serviceförvaltningen bidrar du till att göra vardagen enklare för örebroarna. Vårt uppdrag är att tillhandahålla en hållbar och säker fordonsflotta som bidrar till minskad klimatpåverkan samt verka för en hög trafiksäkerhet. Vi gör det i nära dialog och samspel med kollegor, politik, medborgare och näringsliv. Hos oss får du en chans att utveckla både dig själv och kommunen. Du uppmuntras att utveckla lösningar som förnyar och överraskar positivt. Är du rätt person att anta utmaningen?
Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som förrådsledare krävs en god samarbetsförmåga, samt förmågan att lyssna in och leda gruppens medarbetare på ett ödmjukt sätt. Du har förmågan att se helheten ur ett större perspektiv och kan prioritera beroende på kundverksamheternas behov. Du bidrar aktivt till att skapa en välfungerande struktur i arbetsgruppen och i våra lager för att effektivisera vårt arbete. I kontakten med kommunens olika verksamheter har du ett väl utvecklat sinne för service samt lätt för att skapa och förvalta goda relationer. Vidare behärskar du det svenska språket i tal och skrift så att du kan leda gruppen samt göra dig förstådd muntligen och skriftligen med dina kontakter i kommunen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
• gymnasieexamen inom relevant område, alternativt motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• utbildning/erfarenhet inom arbetsledning
• utbildning/erfarenhet inom inköp
• B-körkort för manuell växellåda
Meriterande:
• utbildning/erfarenhet inom ekonomi
• utbildning/erfarenhet av hantering av kemikalier
• erfarenhet av arbete med lager och logistik
• truckkort
• goda datakunskaper
• erfarenhet av arbete i datasystemen, Pyramid, Office 2013
Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 1 mars 2026 alternativt enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
På grund av kommande semesterperiod kommer urval och intervjuer att hållas först efter årsskiftet.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Sista ansökningsdag är 6 januari.
Välkommen med din ansökan!
Ersättning

Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
Detta är ett heltidsjobb.
