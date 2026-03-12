Förrådsarbetare till Renovas nya verkstad
Om arbetsplatsen
Välkommen till Renova - en arbetsplats där du kan vara dig själv! Hos oss finns över 50 olika yrken, alla gör miljönytta varje dag.
Som Västsveriges ledande aktör inom avfallshantering och återvinning strävar vi efter att skapa en renare och grönare framtid. Gör skillnad med oss på Renova.
Läs mer på https://www.renova.se
Välkommen till vår nya verkstad på Hisingen, mellan Säve flygplats och Stora Holm! Det innebär helt nya och fräscha lokaler för verkstad, förråd och personalutrymmen. Här erbjuder vi en modern arbetsplats med fokus på hållbarhet och miljö. Verkstaden erbjuder tjänster till externa kunder samtidigt som den är en resurs för Renova internt. Vi ser till att varje medarbetare inte bara får ett jobb, utan en plats där de kan växa, lära och trivas!
Tillsammans med dina kollegor på verkstaden kommer du att arbeta på en arbetsplats som kännetecknas av god kamratskap och stora möjligheter till variation i arbetet.
Som medarbetare i vårt reservdelsförråd ansvarar du för att ta emot, kontrollera, packa upp och bokföra inkommande gods. Utöver det kommer du även ha uppgifter som:
• interna och externa transporter av material och personer mellan våra anläggningar.
• att rangera containrar och fordon i verkstaden
• att sköta om verkstadens förbrukningsmaterial
• hålla förrådet välorganiserat och bidra till en ren och effektiv arbetsmiljö.
Arbetstid dagtid. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har gymnasieutbildning inom fordonsteknik eller liknande, alternativt yrkeserfarenhet inom relevant område
• Har några års erfarenhet från liknande arbete
• Har grundläggande kunskaper inom administration och IT
• Talar, förstår och skriver svenska på en självständig nivå
Det är meriterande om du innehar C-körkort, liftkort och truckkort
Vi värdesätter ett helhetsperspektiv och söker dig som förstår hur ditt arbete påverkar andra och som bidrar till det gemensamma bästa. Du är engagerad, ser förbättringsmöjligheter och samarbetar väl med kollegor. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och håller vad du lovar.
Vi söker en flexibel och anpassningsbar person som ser möjligheter i förändringar och snabbt kan justera sitt arbetssätt utifrån nya förutsättningar. Noggrannhet är viktigt, och du utför arbetet med precision och säkerställer att inget lämnas åt slumpen. Att ge god service är naturligt för dig, och du har förmågan att förstå och uppfylla förväntningarna hos uppdragsgivare och andra intressenter. Med en strukturerad arbetsmetod planerar du i god tid, arbetar effektivt och följer upp för att se till att arbetet blir slutfört med hög kvalitet. Anställningsvillkor
Provanställning tillämpas.Övrig information
På Renova får du vara med och bidra till ett hållbart samhälle!
Vi arbetar för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande, och som anställd får du ta del av våra förmåner inom träning och hälsa, exempelvis friskvårdsbidrag, massage, cykelleasing och rabatter på träningsanläggningar.
Övriga förmåner innefattar extra lediga dagar (ATK), subventionerad lunch, trivselaktiviteter m.m.
Vi tillämpar obligatoriskt drogtest vid nyanställning.
Renova arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och eftersträvar en jämn fördelning bland våra medarbetare avseende ålder, kön och etnisk bakgrund.
Renova har upphandlade avtal via Göteborgs Stad. Vi undanber vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare kan du ringa Renovas växel: 031-618000. Ersättning
