Förrådsarbetare till Godssektionen på Logistikenhet Stockholm
Försvarsmakten / Lagerjobb / Upplands-Bro Visa alla lagerjobb i Upplands-Bro
2025-11-17
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Upplands-Bro
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Är du en positiv och noggrann person? Brinner du för servicearbete och vill arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö med varierande arbetsuppgifter och högt i tak, då är Logistikenhet Stockholm rätt enhet för dig.
Om enheten:
Logistikenhet Stockholm är en enhet vid Livgardet som understödjer militära förband från verksamhetsorterna Stockholm, Solna och Kungsängen.
Enheten består idag av en Stab, en Teknisk Avdelning, en Mobiliseringsavdelning, en Försörjningsavdelning i Stockholm och en Försörjningsavdelning i Kungsängen. Logistikenheten bidrar till en starkare försvarsmakt genom en väl fungerande logistik, förbandsnära förrådshållning, förnödenhetsförsörjning och beställning av materielunderhåll i fred, vid beredskapshöjningar och i krig. Försvarsmakten och i synnerhet Logistikenhet Stockholm är under tillväxt inom flera olika områden.
Som anställd inom försvarsmakten erbjuder vi:
• Tre timmars fysisk träning i veckan på arbetstid
• 28-35 semesterdagar/år beroende på ålder
• Tillgång till träningsanläggningar och motionsspår
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Omhänderta inkommande/utgående gods
• Lastning och lossning av gods
• Kontrollera gods innan redovisningen i system
• Tillsammans vara med och utveckla arbetslaget
• Representera sektionen och/eller avdelningen vid olika forum
• Genomföra redovisning och inventering av förnödenheter i Försvarsmaktens redovisningssystem Lift, Prio (SAP)
• Delta vid övningar i hela Försvarsmakten
• Tillsammans med kollegor sköta kundkontakter mot samtliga kunder och funktioner i Försvarsmakten
• Vara beredd på att stödja andra sektioner inom avdelningen
KRAV
Kvalifikationer
• Godkänd gymnasial utbildning
• Körkort lägst B (Manuell)
• Mycket god vana att arbeta i digital datamiljö
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är serviceinriktad och har ett bra kundbemötande. Vi ser även att du är driven och strukturerad i ditt sätt att arbeta. Du har lätt för att kommunicera med andra i både tal och skrift. Vi arbetar ofta i ett högt tempo och snabba beslut kommer att behövas ta, då ser vi gärna att du kan behålla ditt lugn även under stressiga situationer.
Tillsammans med övriga inom arbetsgruppen säkerställs det att vi levererar service i rätt tid och till rätt kvalitet och når våra mål. Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod genomsyrar dagligen våra arbetsuppgifter och du förväntas att följa dessa. Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper.
Meriterande
• Erfarenhet att hantera Försvarsmaktens redovisningssystem Lift, Prio (SAP)
• Tidigare anställd inom Försvarsmakten
• Tidigare arbetat med Försvarsmaktens materiel
• Kunskap och erfarenhet från Försvarsmaktens verksamhet
• Militära förarbevis
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning, för dig som inte är anställd i Försvarsmakten
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Kungsängen, Upplands-Bro kommun
Arbetstid: Dagtid, kvälls- och helgarbete förekommer under kortare perioder
Befattning: Förrådsmedarbetare
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattning
Emil Sällermark, nås via växeln dagtid 010-825 40 00
För information om rekryteringsprocessen, kontakt
Mirja Hamlin, nås via växeln dagtid 010-825 40 00
Fackliga företrädare
Officersförbundet Sven Lundberg
Försvarsförbundet Örjan Jansson
SACO/Försvar Per Textorius
SEKO Lise-Lotte Larsson
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel: 010-825 40 00
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-01. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför just du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9608956