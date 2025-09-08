Förrådsarbetare för kortare uppdrag hos Emba!
Inledning
Har du erfarenhet av förrådsarbete och vill arbeta i en roll där du får vara en viktig del av materialflödet? Är du noggrann, strukturerad och trivs både med självständigt arbete och i team? Då kan tjänsten som förrådsarbetare på Emba vara rätt för dig - skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Embas räkning en mekanisk montör. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Emba under tre månader med chans till förlängning.Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och vår kunds önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Som förrådsarbetare hos Emba kommer du att ha en varierad roll inom lager- och materialhantering. Du blir en central del i logistikkedjan och ser till att rätt material finns på rätt plats i tid.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:* Plock och inläggning av material
• Registrering av lagertransaktioner i affärssystem
• Truckkörning
• Godsmottagning
• Reservdelspackning
Vi söker dig som
Har gymnasieutbildning och erfarenhet av tidigare förrådsarbete. Du behärskar svenska flytande i tal och skrift, har truckkort B1-B4 samt god datorvana. Vidare har du kunskaper i ritningsläsning och god social förmåga, vilket gör att du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Som person är du noggrann, strukturerad och metodisk i ditt arbetssätt.
Det är meriterande om du har:* Grundläggande kunskaper inom Lean-Production och förbättringsgruppsarbete
• Traverskort
START: OmgåendeOMFATTNING: Heltid
STAD: Örebro
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Sara Eriksson
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@professionalsnord.se
