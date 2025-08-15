Förrådsansvarig på heltid sökes till Skånemejerier!
2025-08-15
Har du tidigare arbetat på ett reservdelsförråd och är nu på jakt efter ett självgående heltidsarbete?
Skånemejerier är det ledande mejeriföretaget i södra Sverige, en nationell utmanare och dessutom en del av världens största mejerikoncern, Lactalis.
Till deras förråd söker vi nu en medarbetare på heltid. Du kommer att arbeta med inköp till lagret, orderhantering, bevakning av lagersaldon samt mottagning av beställningar till Skånemejerier. Tjänsten innefattar även andra enklare lageruppgifter. Arbetstiden är måndag-fredag kl. 07.00-15.30, och arbetet är till stor del självständigt. Tjänsten förväntas starta så snart vi hittar rätt kandidat.
Du kommer att vara anställd av StudentConsulting och uthyrd till Skånemejerier.
Skånemejerier arbetar för en säker, trygg och drogfri arbetsmiljö. Slutkandidater till tjänsten kommer därför att ombes att lämna utdrag ur belastningsregistret, genomföra drogtest samt vid behov erbjudas hälsoundersökning hos vår företagshälsovård. Som en del av vårt förebyggande arbete genomför Skånemejerier kontinuerligt slumpvisa alkohol- och drogtester.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för tjänsten krävs att du har arbetat på ett reservdelsförråd eller reservdelslager tidigare.
Som person är du:
• Noggrann
• Har gott ordningssinne
• Har god datorvana
• En lagspelare
• Trivs med självständigt arbete
• Har erfarenhet av att arbeta på ett reservdelsförråd
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
