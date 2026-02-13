Förrådsadministratör kost på Anstalt/Häkte Salberga- Semestervikariat
2026-02-13
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som förrådsadministratör inriktning kost utgör du tillsammans med dina kollegor en viktig stödfunktion för den övriga verksamheten. Arbetet erbjuder varierade arbetsuppgifter, både administration och fysiskt krävande arbete. Du kommer att ha ansvar för mottagning och kontroll av varor till livsmedelsförråd. Vidare ingår rangering och leverans av livsmedel och färdiglagad mat till häktes- och anstaltshusen, leverans sker med truck. Du kommer även att arbeta med egenkontrollprogram enligt HACCP. Vi arbetar aktivt med självförvaltning och att utveckla vårt utbud till våra kunder, du kommer därför att stötta anstalt och häkte i självförvaltningsfrågor vilket utöver kontakt med kollegor kan innefatta klientkontakt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lugn, stabil och trygg i stressade situationer. I ditt bemötande är det viktigt att du är uppmärksam och tillmötesgående. Du har god förmåga att planera och strukturera ditt arbete samt tar ansvar för dina arbetsuppgifter och verksamheten. Du arbetar bra med andra människor, är tydlig och relaterar till andra på ett smidigt sätt. I din roll bidrar du till helheten och tar ansvar för att komma med lösningar och utvecklar verksamheten tillsammans med oss.
Det förekommer tunga lyft och arbetet bitvis är fysiskt krävande, en del arbete utförs även i kyl- och frysrum. Du behöver ha flexibilitet för att hantera snabba förändringar och planera om dagen.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har
• Fullständig gymnasiekompetens eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftlig
• God datorvana
Det är meriterande om du har
• Restaurang- eller storhushållsutbildning, Livsmedelsutbildning
• Arbetslivserfarenhet från livsmedelshantering eller lagerhantering
• Erfarenhet av arbete med egenkontroller
• Truckkort
• Andra erfarenheter som kan bedömas som relevanta för tjänsten
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Urval sker löpande.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305762".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Salberga
Kriminalvårdsinspektör
Marie Zetterström marie.zetterstrom@kriminalvarden.se 077-22 80 800
9740168