Fornbyskolan söker fritidspedagog/grundskollärare till fritidshem, visstid
2025-09-26
I Trosa kommun satsar vi på att våra barn och elever ska få en så bra start i livet som möjligt. Från det första mötet med förskolans värld, hela vägen genom förskoleklass, grundskolan och fritidshem gör våra medarbetare sitt yttersta för att varje barn och elev ska få de utmaningar och den stöttning som krävs för att nå sina drömmar och mål. Som lärare i fritidshem möter du barn på deras fritid och stödjer deras utveckling och lärande som också är kopplat till lärandet i skolan. I rollen ingår planering, uppföljning och dokumentation av arbetet. En viktig uppgift är att skapa inspirerande och utmanande lärandemiljöer för eleverna under deras vistelse på fritidshemmet. Du har tillsammans med övriga kollegor ett ansvar över innehåll och arbetet med att främja varje barns utveckling och lärande. I ditt ansvar ligger att skapa goda relationer till barn, föräldrar och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att samarbeta med alla kollegor på skolan. Pedagogerna arbetar i nära samverkan med varandra under elevens hela skoldag hos oss. Det är viktigt att du bidrar med din erfarenhet, kunskaper och kreativa förmåga på olika sätt för elevernas och verksamhetens utveckling.
Du är/har:
• legitimerad lärare mot fritidshem/fritidspedagog gärna med ämnesbehörighet i idrott eller musik
• pedagogisk medvetenhet och kunskap att kunna tolka och konkretisera läroplanens alla mål
Vi vill att du ska kunna använda dina erfarenheter och din kompetens för att bidra till en spännande, stimulerande pedagogisk miljö där eleven är i fokus. Vi förväntar oss ett professionellt förhållningssätt mot elever och föräldrar i olika forum. Du ska aktivt medverka till utveckling av skolans verksamhet genom ett systematiskt kvalitetsarbete.
Du är en tydlig närvarande ledare, både i och utanför klassrummet. Du har en positiv grundinställning och ett lösningsorienterat förhållningssätt, alltid med elevens bästa i fokus. Du behandlar alla lika och är konsekvent och rättvis i dina beslut. Genom att skapa en trygg grund vill du ge eleverna bästa tänkbara förutsättningar för lärande och att nå sina kunskapsmål.
För att lyckas och trivas hos oss behöver du ha god förmåga att samarbeta, vara lyhörd och ha lätt för att sätta dig in i andra människors perspektiv. Du behöver vara trygg i dig själv, stabil och ha god självinsikt. Det är också viktigt att du är flexibel och lätt kan anpassa dig till ändrade omständigheter i verksamheten. Du har god förståelse för hur barn tar till sig kunskap och om olika förutsättningar för lärande. Du har lätt för att ta initiativ och sätta igång aktiviteter i verksamheten.
INFORMATION OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: Heltid 100%
Tillträde 2 januari 2026
VAD ERBJUDER VI?
Relationsskapande och kollegialt lärande är viktigt för oss, både inom skolan och inom hela kommunen, därför blir deltar du i skolans utvecklingsarbete med inriktning att utveckla fritidshemmet. Du får som nyanställd lärare, senior som nyexaminerad, en mentor i en lärarkollega som guidar dig igenom skolans rutiner och arbetssätt.
Vi erbjuder:
• Mentorskap
• Introduktionsdag
• Friskvårdsbidrag
• Tillgång till ett stort utbud av Sunt Liv aktiviteter med en blandning av fysisk aktivitet och kultur hos aktörer baserade i Trosa kommun
VILL DU VETA MER?
Trosa kommun växer som bostadsort och vi söker medarbetare till flera av våra skolor i Trosa. Skolorna i Trosa kommun vill ha personal som har en mix av åldrar, kön och bakgrund för att få en större mångfald och många förebilder för våra barn.
Vi arbetar ständigt för att skapa engagemang och arbetsglädje och vi är väldigt stolta över att Trosa kommun i flera år legat i den absoluta Sverigetoppen när det gäller engagerade medarbetare enligt SKR (Sveriges Kommuner och Regioner, HME).
Läs mer om grundskolan i Trosa kommun här.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-2957), https://www.trosa.se/ Kontakt
Rektor Fornbyskolan
Ann Heimdahl ann.heimdahl@trosa.se 0156-52314 Jobbnummer
9529142