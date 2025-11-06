Forma framtidens teknik med oss - Vi söker en passionerad Java-utvecklare t
Devport AB / Datajobb / Karlskrona Visa alla datajobb i Karlskrona
2025-11-06
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Devport AB i Karlskrona
, Ronneby
, Oskarshamn
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Är du en erfaren Java-utvecklare med ett genuint intresse för ny teknik? Då kan DevPort erbjuda en möjlighet som verkligen sticker ut.
Vi söker nu en engagerad mjukvaruutvecklare som vill vara med och forma framtidens digitala lösningar i södra Sverige. Hos oss blir du inte bara en del av ett växande företag - du blir också sedd som medansvarig och äger din egen utveckling tillsammans med oss.
Vi letar efter nyfikna, skickliga utvecklare som brinner för att skapa smarta, hållbara systemlösningar.
Om rollen
Som medansvarig inom vårt affärsområde Digitala Lösningar i Karlskrona, Malmö/Lund eller Helsingborg kommer du att spela en nyckelroll i våra projekt - både internt och hos kund.
Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och som trivs med att samarbeta i team där varje individ bidrar till helheten.
Du kommer att arbeta med att utveckla och integrera funktioner i komplexa system, med fokus på backend-utveckling i Java. Vi värdesätter kreativitet och ett proaktivt arbetssätt - hos oss får du tänka utanför boxen och vara med och driva innovation.
Teknikstack du bör ha arbetat med tidigare inkluderar:
Java - Spring Boot
Python - PySpark
OJAI, Kafka
Cloud & DevOps - Kubernetes (OpenShift), Harbour, Azure DevOps Pipelines
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Designa, utveckla och underhålla mikrotjänster.
Utveckla och integrera nya funktioner i komplex systemmjukvara med fokus på backend-lösningar i Java.
Arbeta med molnplattformar som GCP, Azure eller AWS.
Bidra till hög kodkvalitet.
Samarbeta med tvärfunktionella team för att leverera skalbara och pålitliga lösningar.
Delta i projektarbete med fokus på snabba, kvalitativa leveranser.
Vi söker dig som har:
• Civilingenjörs-, högskoleingenjörs- eller kandidatexamen inom datateknik, datavetenskap eller motsvarande yrkeserfarenhet.
• Minst 8 års praktisk erfarenhet av java utveckling, med en bevisad historik.
• Gedigen kompetens inom Java och Spring Boot för backend-utveckling.
• Erfarenhet av att arbeta med APIs (RESTful, SOAP, etc.) är ett plus.
• Erfarenhet av att arbeta med olika molnplattformar som Azure, GCP eller AWS
• Tidigare erfarenhet av att arbeta i strukturerade projektmiljöer.
• Flytande i både svenska och engelska (tal och skrift).
Vad vi erbjuder
• Mångsidiga och utmanande uppdrag: Delta i spännande projekt hos olika kunder och branscher där dina kunskaper värderas mycket högt.
• Flexibel ersättning: Möjlighet till högre lön, fler semesterdagar - valet är ditt!
• Inspirerande arbetsmiljö: Ta del av roliga aktiviteter och konferensresor som stärker teamet och skapar minnesvärda upplevelser.
• Kontinuerlig utveckling: Förbättra dina kunskaper genom våra specialprojekt och/eller lunchföreläsningar som täcker ämnen från sociala färdigheter och stresshantering till avancerad batteriteknik.
• Innovativa arbetsuppgifter: Arbeta med cutting-edge produkter och den senaste tekniken i en miljö som främjar kreativitet och innovation.Publiceringsdatum2025-11-06Så ansöker du
Vill du vara med och skapa framtidens digitala lösningar tillsammans med ett team som värdesätter både dig, din kompetens och gemenskap?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Om du har frågor, mejla Frank Brunell på Frank.Brunell@devport.se
eller ring på 0701-40 00 40. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Devport AB
(org.nr 556752-3369) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9591095