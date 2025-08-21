Forma framtidens metall Vi söker expert på härdning & pressbearbetning
2025-08-21
Har du passion för metall, precision i händerna och teknisk kompetens inom värmebehandling och pressbearbetning? Vill du arbeta med smide där styrka, tradition och innovation möts? Då är det här jobbet för dig.
Om företaget
Väl etablerat smidesföretag i Katrineholm med stark förankring i svensk industri.
Hos oss formas metall med kraft och skicklighet - från glödande ämnen till högkvalitativa komponenter. Nu söker vi dig som vill vara med och driva vår produktion framåt.Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
• Utföra avancerade härdningsprocesser: induktionshärdning, sätthärdning, glödgning, normalisering
• Hantera pressar för kall- och varmformning av smidesämnen
• Ställa in och övervaka ugnar, pressar och kylsystem
• Utföra mätningar och kvalitetskontroller enligt ISO-standard
• Dokumentera processdata och följa produktionsplaner
• Samarbeta med produktionstekniker och underhållsteam
Kravprofil - utbildning & kompetens
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Utbildning:
• Yrkesutbildning inom metallbearbetning, verkstadsteknik, produktionsteknik eller liknande
• Meriterande: specialisering inom värmebehandling, materiallära eller smide
Erfarenhetskrav:
• Minst 2 års erfarenhet av härdningstekniker i industriell miljö
• Vana vid att arbeta med hydrauliska och mekaniska pressar
• Erfarenhet av arbete med stål, legeringar och smidesämnen
• Kunskap om mikrostrukturförändringar vid värmebehandling
Certifikat & behörigheter:
• Heta arbeten-certifikat (meriterande)
• Truckkort & traverskort (meriterande)
• Erfarenhet av CNC-styrda pressar eller ugnar (plus)
Du behärskar svenska i tal och skrift utan hinder - för att kunna följa instruktioner, dokumentera arbetsmoment och kommunicera effektivt med kollegor.
• teknisk engelska är ett plus
Vi erbjuder dig
• Fast tjänst med goda utvecklingsmöjligheter
• Möjlighet till vidareutbildning inom härdning och smidesteknik
• Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och trygg arbetsmiljö
• Ett sammansvetsat team med stolthet i hantverket
Placering: Katrineholm, Sörmland
Vi ser gärna att du som söker bor i Katrineholm eller närliggande områden där pendling till och från arbetsplatsen är praktiskt möjlig utan alltför lång restid.
Om du är flyttbar och har planer på att bosätta dig i närområdet är du varmt välkommen att söka - ange gärna detta i din ansökan så att vårt rekryteringsteam kan ta hänsyn till det i processen.
Redo att smida din framtid med oss? Skicka din ansökan idag - urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: chivai@bemano.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "härdning pressbearbetning". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemano AB
641 36 KATRINEHOLM Körkort
