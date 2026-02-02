Forma framtiden som Rekryteringsspecialist hos BAE Systems Hägglunds
2026-02-02
Är du en erfaren rekryterare med en passion för att upptäcka och utveckla talanger? Vill du vara en nyckelspelare i vår strävan att bygga en stark och dynamisk organisation? Då har vi den perfekta möjligheten för dig!
Din framtida utmaning - Tillsammans bygger vi Försvarsindustrin!
Som medlem i norra Sveriges starkaste rekryteringsteam, som i dagsläget består av åtta rekryterare, kommer du att spela en central roll i att hjälpa våra chefer att hitta de rätta personerna för att fortsätta vår framgångsresa.
I denna högteknologiska och stimulerande miljö kommer du också att arbeta med kandidater ur ett säkerhetsperspektiv, vilket ger ytterligare en spännande dimension av personbedömningen.
Dina huvuduppgifter:
Som rekryterare hos oss får du ansvaret för hela rekryteringsprocessen. Ditt arbete inkluderar:
- Skapa anpassade kravprofiler.
- Utforma och publicera jobbannonser.
- Aktivt söka och identifiera toppkandidater.
- Ha möten med rekryterande chefer.
- Genomföra urval och kompetensbaserade intervjuer.
- Utföra säkerhetsprövningsintervjuer samt bakomliggande kontroller.
- Hantera rekryteringsadministration.
Vi värdesätter också din personliga utveckling. Här får du möjligheten att fördjupa dig inom områden du brinner för, vare sig det handlar om systemfrågor, förbättringsarbete, säkerhetsfrågor, employer branding eller samarbeten med studenter och universitet.
En roll med stort ansvar och möjlighet att göra skillnad!
I den här rollen kommer du att arbeta i nära samarbete med vårt övriga HR-team, chefer och säkerhetsavdelning. Tillsammans har vi möjlighet att skapa mervärde som gynnar hela vår organisation. Du rapporterar till rekryteringschef - en position där din insats verkligen räknas!
Vi söker dig som:
Har en akademisk examen, gärna inom personal- och arbetslivsfrågor eller beteendevetenskap, och flera års praktisk erfarenhet av rekrytering. Med vårt breda utbud av befattningar rekryterar du allt från ledare och tekniska specialister till inköpare, svetsare och produktionstekniker. Därför ser vi gärna att du är bekväm med att navigera över flera kompetensområden.
Du är driven, kommunikativ och kan uttrycka dig obehindrat på både svenska och engelska. Din förmåga att samarbeta och bidra med positivitet i vårt team är viktig. Vi värderar också dina analytiska och strukturerade egenskaper, säkerhetsmedvetande och förmåga att fatta kloka beslut. Respekt och en öppen inställning till andra människor är självklart för dig.
Vad kan ge dig en fördel? Erfarenhet av search och LinkedIn Recruiter är meriterande.
Är du redo för utmaningen?
Vill du bli en del av Hägglunds spännande resa och vara med och forma vår framtid? Då ser vi verkligen fram emot din ansökan!
Tillsammans kan vi göra skillnad!
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! En spännande roll i en internationell miljö där du blir en viktig kugge inom ett innovativt bolag med teknik i framkant. Där du får utvecklas i din yrkesroll, tillsammans med kollegor som är drivna och engagerade.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv
Kontaktperson
Har du frågor om tjänsten, kontakta rekryteringschef Maria Håkansson via telefon eller sms på 070-2871615. Urval sker löpande.
Vi är ett företag som arbetar med försvarssekretess. Det finns legala krav och krav som våra kunder ställer på oss som företag. Alla som anställs behöver genomföra och godkännas i säkerhetsprövning samt drogtest.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och placeringsort är Örnsköldsvik. Eftersom säkerhetsprövningsintervjuer är en väsentlig del av arbetsuppgifterna och dessa behöver utföras på plats, är möjligheten till distansarbete begränsad.
Om du inte redan bor här, ser vi ser gärna att du blir en av alla som tagit steget och flyttat till Örnsköldsvik för jobb hos oss med möjligheten att kombinera karriär med allt som Höga Kusten har att erbjuda. Självklart erbjuder vi generöst flyttbidrag och goda villkor i övrigt.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bae Systems Hägglunds AB
(org.nr 556305-6059) Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Maria Håkansson, Rekryteringschef 0660-216323 Jobbnummer
9718780