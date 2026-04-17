Forma framtiden - 2 vaken natt stödassistenter till ny gruppbostad Hisingen
Vill du vara med och bygga upp något från grunden? Nu söker vi 2 engagerade stödassistenter för vaken natt till ett nybyggt boende på Blåsvädersgatan. Verksamheten startar i mitten av september, men vi ser gärna att du har möjlighet att börja redan i början av september.
Om verksamheten
Boendet är en gruppbostad med sex hyresgäster i blandade åldrar. Brukarna har psykiska funktionsnedsättningar och vissa kan även ha fysiska funktionsnedsättningar. I verksamheten har vi gemensamma måltider. Utöver detta så förekommer passiv rökning och pälsdjur, vilket innebär att du behöver känna dig bekväm med detta.
Om rollen
Som stödassistent arbetar du nära hyresgästerna för att skapa förutsättningar för ett självständigt och meningsfullt liv. Arbetet utgår från genomförandeplaner och innebär stöd i vardagliga sysslor, kommunikation, motivation och social samvaro. Du samverkar med anhöriga, gode män och andra aktörer samt ansvarar för social dokumentation och medicinhantering enligt delegation. Målet är att stärka hyresgästernas delaktighet, självbestämmande och bibehålla brukarnas förmågor. Det kan förekomma utmanande beteenden. Det förekommer omvårdnadsarbete och du behöver vara bekväm med detta.
Arbetstiden är förlagd till vaken natt. Viss tid av arbetet kan ske på annan verksamhet. Schemaläggning sker i Time Care Planering.
Vi erbjuder dig en unik möjlighet att vara med och starta upp och forma verksamheten från grunden, där du blir en viktig del i att skapa struktur, arbetssätt och en trygg miljö för hyresgästerna. Varmt välkommen att söka till oss!Publiceringsdatum2026-04-17Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- och pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng med två års arbetserfarenhet med personer med funktionsnedsättning. Kurserna ska vara inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du behöver därför ha godkänt i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1. Om du inte uppfyller språkkravet kan du komma att behöva göra ett språktest genom testanvändaren Educateit. Arbetet kräver väldigt goda kunskaper i svenska i tal och skrift, då kommunikation, dokumentation och säker hantering av information ingår i arbetsuppgifterna.
Det är ett krav att ha minst två års erfarenhet av arbete inom psykiatri
funktionsnedsättningar. Det är även ett krav att ha erfarenhet av arbete med fysiska funktionsnedsättningar. Utöver detta är det ett krav att ha arbetat med IBIC, Treserva och social dokumentation.
Erfarenhet av förändringsarbete, uppstart av verksamhet eller annat utvecklingsarbete är meriterande, liksom kunskaper inom förflyttningsteknik. Erfarenhet av att arbeta vaken natt ses som meriterande. Vi ser även gärna att du har kunskap och/eller erfarenhet av metoder som MI (motiverande samtal), ESL (Ett självständigt liv) och LAB (låg affektivt bemötande). Erfarenhet av arbete med personer som har skadligt bruk och självskadebeteende ses också som meriterande.
Vi ser även att:- Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. - Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. - Du motiveras av att lära dig nya saker och utvecklas. - Du är uppmärksam i ditt bemötande. - Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. - Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.Övrig information
Urval och intervjuer kan påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Bifoga examensbevis och betyg under övriga filer.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka
diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av "Blankett för att kontrollera egna uppgifter" (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt
rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller
rekryteringshjälp. Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Facklig
Kommunal Väst goteborg.vast@kommunal.se 0104429495 Jobbnummer
9860038