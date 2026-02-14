Forma, Armera, Gjuta - Bli Betongarbetare Hos Ubab!
2026-02-14
Om kundföretaget
UBAB grundades 1946. Idag är UBAB en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement med mångårig erfarenhet från tusentals projekt. Företagets framgång är uppbyggd kring en stark tro på betongens och dess byggsystems fördelar, en ständig vilja att alltid söka nya förbättringar samtidigt som de sätter sina kunder i fokus och strävar efter att effektivisera byggprocessen. På det sättet når UBAB tillväxt genom nöjda kunder. För att läsa mer om företaget, se hemsidan www.ubab.com
Att bygga i betong är ett hantverk med lång historia, men sättet vi gör det på har utvecklats.
I dag bygger vi smartare, snabbare och mer sammansvetsat än någonsin. Istället för traditionellt platsarbete tillverkar vi prefabricerade betongelement i en modern produktionsmiljö, redo att monteras ute på byggplatser runt om i landet.
På UBAB jobbar du nära kollegor, i tydliga team, där samarbete och yrkesstolthet är lika viktiga som styrka och precision. Det här är ett arbete för dig som gillar att se konkreta resultat av dagens insats varje dag.
Dina huvudsakliga arbetsmoment:
• Formsättning
• Armering
• Gjutning av betongelement
Arbetstiden är förlagd till dagtid, vilket ger struktur i vardagen och utrymme för livet utanför jobbet.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som är bra på att arbeta i team, du är bra på att följa instruktioner och är redo att utvecklas!
För att trivas i denna rollen ser vi gärna att du har:
• En bakgrund inom bygg och anläggning eller tillverkningsindustrin.
• Grundläggande förståelse för siffror samt ritningsläsning.
• Verktygsvana.
• Körkort och bil.
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
För att passa för tjänsten bör du som söker trivas med fysiskt arbete, vara noggrann och flexibel inför nya arbetsuppgifter och snabbt hitta lösningar på problem som kan uppstå.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag inriktat mot industrin. Sedan starten 2009 har vi byggt långsiktiga relationer med både kunder och konsulter, alltid med människan i fokus.
Vi arbetar lokalt och målinriktat, med ambitionen att matcha rätt kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Vårt arbetssätt präglas av lyhördhet, närvaro och transparens, oavsett om det gäller våra uppdrag ute hos kund eller internt i vår egen organisation.
Ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
