Förhandlingschef Till Stockholms Läns Sjukvårdsområde (slso)
2025-12-22
Vill du ha en ledande roll och vara med och utveckla arbetsgivarfrågorna inom SLSO? Nu söker vi en förhandlingschef som motiveras av förändringsarbete och vill leda arbetet med att kvalitetssäkra, utveckla och följa upp gemensamma HR-processer inom arbetsrätt, villkor och lön.
SLSO är i ständig utveckling och har siktet inställt på att med gemensam kraft göra skillnad för dem vi är till för och bidra till omställningen i nära vård, personcentrering och kompetensförsörjning. Arbetsgivarfrågorna står högt på agendan för att lyckas med vårt viktiga uppdrag men även för att ytterligare stärka det påbörjade arbetet med att verka som en arbetsgivare inom Region Stockholm och SLSO.
Verksamhetsstöd HR består av fem enheter med ca 75 medarbetare. Du blir direkt underställd HR-direktören och ingår i dennes ledningsgrupp. Som förhandlingschef är du tillika chef för enheten Arbetsrätt och Villkor och här arbetar 8 medarbetare. Arbetsrätt och Villkor är lokaliserade på Solnavägen 1E på Torsplan i Stockholm.
Om jobbet
Som förhandlingschef har du ett brett uppdrag och många kontaktytor. Du leder arbetet inom ditt område och ansvarar för att uppdragen omhändertas enligt SLSO:s och Region Stockholms strategiska inriktningar och beslut. Du är ett nära stöd till HR-direktören och SLSO:s ledning och samarbetar med övriga chefer inom verksamhetsstöd HR.
I rollen har du ett stort ansvarar för arbetsgivarpolitiken inom förvaltningen, du är en viktig brygga mellan Regionledningskontoret och SLSO och du deltar och bidrar i Region Stockholms förhandlingschefsnätverk. Du har en central roll i att skapa och lägga grunden för ett förtroendefullt samverkansklimat med chefer, fackliga företrädare och medarbetare inom SLSO.
I uppdraget ingår att:
Övergripande leda och koordinera avtals- och förhandlingsarbete inom ramen för arbetsrätt, kollektivavtal och kollektivavtalstolkning.
Leda arbetet med att säkerställa en samlad inriktning vad gäller tolkning, tillämpning av lagar och avtal, regler inom arbetsrättens område, tvister och kollektivavtalsförhandlingar.
Leda det övergripande arbetet med lönebildning, arbetstid och villkor.
Självständigt genomföra förhandlingar i dialog med HR-direktören.
Ansvara för utbildningsinsatser inom ditt ansvarsområde.
Som ledare och chef för enheten Arbetsrätt och Villkor skapa en god arbetsmiljö och goda förutsättningar för att säkerställa att dina medarbetare lyckas med sina uppdrag.
Vara en grundläggande aktör i att bygga ett starkt team med effektiva arbetssätt tillsammans med dina medarbetare.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom HR eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
Dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat som chef och med förändringsledning.
Mycket god erfarenhet av att leda och utveckla arbetsgivarfrågor på en strategisk nivå i en komplex organisation.
Gedigen erfarenhet av kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB).
Gedigen erfarenhet av att självständigt driva arbetsrättsliga processer inklusive förhandlingar.
Mycket god erfarenhet av strategiskt arbete med löneöversyn och lönebildning.
Erfarenhet av politiskt styrd organisation.
Erfarenhet av hälso- och sjukvårdssektorn.
Det är meriterande om du har:
Kunskap om hur frågor inom arbetsrätt och villkor inverkar och är sammankopplade till olika typer HR-system och HR-nyckeltal.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du har följande förmågor:
Vana att planera, strukturera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Gott omdöme och förmågan att se sammanhang och lösa komplexa problem.
Trivs med att vara en del av en större helhet men kan samtidigt arbeta självständigt.
Du har ett konsultativt förhållningssätt, är bra på att skapa goda relationer och har en god förmåga att arbeta med många frågor parallellt.
Du kan på ett metodiskt och pedagogiskt sätt förmedla kunskap och budskap till olika målgrupper.
God förmåga att ta beslut samt skapa riktning och tydlighet i frågor.
Vi ser fram emot din ansökan senast den 7/1-2026.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
