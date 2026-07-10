Förhandlingschef/HR-konsult till Avesta kommun
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2026-07-10
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Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid – vill du vara med?
1 plats(er).
Vill du vara med och forma framtidens arbetsgivare?
Varje dag fattas beslut som påverkar människors arbetsliv, arbetsmiljö och möjligheter att lyckas. Som förhandlingschef hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad – för våra chefer, våra medarbetare och hela Avesta kommun.
Att vara förhandlingschef i Avesta kommun är ett av kommunens mest strategiska HR-uppdrag. Tjänsten kombinerar ett övergripande funktionsansvar för arbetsrätt, förhandling och samverkan med ett verksamhetsnära uppdrag som HR-konsult.
Du leder utvecklingen av det arbetsrättsliga området, skapar samsyn i arbetsgivarfrågor och bidrar till att utveckla Avesta kommun som arbetsgivare.
Två roller, ett gemensamt ansvar
Som förhandlingschef har du ett övergripande funktionsansvar för kommunens arbetsrättsliga område. Du arbetsleder, samordnar och utvecklar HR-enhetens arbetsrättsliga processer. Rollen innebär inget personalansvar men ett tydligt ansvar för att skapa samsyn, kvalitet och gemensamma arbetssätt. Du företräder arbetsgivaren i förhandlingar och samverkan, är ett kvalificerat stöd till kommunens chefer och HR-kollegor och bidrar till utvecklingen av arbetsgivarfrågor, lönebildning och arbetssätt.
Den andra delen av uppdraget består av rollen som HR-konsult. Det innebär att du ger ett kvalificerat stöd till en eller flera verksamheter i arbetsgivar-, arbetsrätts- och organisationsfrågor. Du är en del av verksamheternas ledningsgrupper och stöttar cheferna i deras arbetsgivaruppdrag.
Här möts strategi och vardag. Du får ett stort mandat att påverka och utveckla arbetsrättsområdet tillsammans med ett engagerat HR-team.
Vi söker dig som vill göra skillnad
Genom ditt omdöme, ditt ledarskap och din förmåga att skapa förtroende vill du arbeta för att göra skillnad i vår organisation.
Vi söker dig som har akademisk examen inom HR, personalvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, flerårig erfarenhet av kvalificerat arbetsrättsligt HR-arbete samt mycket goda kunskaper inom arbetsrätt och kollektivavtal. Erfarenhet från kommunal eller annan politiskt styrd verksamhet är meriterande. Du behöver vara trygg i arbetsrättens praktiska tillämpning och van att företräda arbetsgivaren i olika sammanhang. Du är trygg i arbetsgivarrollen och har mod att fatta välgrundade beslut även när frågorna är komplexa eller perspektiven skiljer sig åt.
Men det som verkligen gör skillnad i den här rollen är hur du använder din kompetens, ditt omdöme och din förmåga att skapa förtroende.
Vi tror att du:
har gott omdöme och hög personlig mognad
är lugn och stabil även när frågorna är komplexa
ser helheten och väger samman olika perspektiv
bygger förtroendefulla relationer med chefer, fackliga organisationer och kollegor
kommunicerar tydligt och professionellt
vill utveckla både människor, arbetssätt och organisation
Vi är övertygade om att de bästa besluten växer fram när människor med olika erfarenheter och perspektiv arbetar tillsammans. Därför välkomnar vi sökande med olika bakgrund, erfarenheter och livsvägar. Om du känner igen dig i uppdraget men inte i varje enskild punkt hoppas vi ändå att du söker.
Snällaste laget vinner
Vi är HR-enheten i Avesta kommun. Vi delar ansvar, kunskap och arbetsglädje. Vi hjälper varandra att lyckas, tar gemensamt ansvar för våra uppdrag och tror att de bästa lösningarna växer fram tillsammans. Hos oss är Snällhet, Innovationskraft och Ansvarsglädje inte bara värdeord – de är grunden för hur vi leder, samarbetar och utvecklar vår organisation.
Välkommen att bygga framtiden tillsammans med oss.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334201/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta Kommun
(org.nr 212000-2262)
Corneliusgatan 16 (visa karta
)
774 81 AVESTA Arbetsplats
Avesta kommun, Kommunkansliet Kontakt
HR-chef
Jessica Eriksson jessica.eriksson@avesta.se Jobbnummer
9998864