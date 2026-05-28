Förhandlare till HR-strategi, Härnösand
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Vill du göra skillnad i en komplex organisation? Bli förhandlare hos Region Västernorrland!
Nu söker vi dig som vill använda din kompetens inom arbetsrätt och arbetsgivarfrågor för att göra verklig skillnad. Hos oss får du en central roll där du bidrar till att utveckla och stärka HR-arbetet - både strategiskt och operativt - för att utveckla regionens arbetsgivarpolitik.
Som förhandlare hos oss får du ett kvalificerat och utvecklande uppdrag där du företräder arbetsgivaren i arbetsrättsliga förhandlingar och bidrar till ställningstaganden i arbetsgivarpolitiska frågor inom lag och avtal.
Du blir en del av enheten för HR strategi och projekt inom Regionledningsförvaltningens stab. Här arbetar du tillsammans med engagerade kollegor såsom HR-strateger, projektledare och förhandlingschef - alla med ett gemensamt mål: att skapa professionella, hållbara och effektiva HR-processer i hela organisationen. Vid behov ersätter du förhandlingschef i kontakten mot Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regionövergripande samverkan. Du rapporterar direkt till HR-direktören och fungerar som ett viktigt expertstöd framför allt till HR-kollegor, men också i förekommande fall chefer i organisationen.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid, med placering i Regionens hus i Härnösand. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som förhandlare får du en varierad vardag där du bland annat:
ger stöd och styrning utifrån tolkning och tillämpning av arbetsrättslig lagstiftning samt centrala och lokala kollektivavtal
utgör expertstöd i arbetsrättsliga och arbetsgivarpolitiska frågor inom regionen
på uppdrag genomför förhandlingar med fackliga organisationer
ger stöd till HR-konsulter i rehabiliteringsprocesser
ansvarar för arbetsrättsliga utredningar
tar fram och utvecklar styrdokument inom sakområdet och andra arbetsrättsliga områden
utgöra ett viktigt stöd till dina kollegor inom HR
bidra till utvecklingen av regionens HR-arbete
Det här är en roll för dig som trivs med både bredd och fördjupning - och som uppskattar att arbeta i en central funktion med många kontaktytor.
KvalifikationerVi söker dig somHar examen inom juridik eller personalvetarprogrammet med fördjupning i arbetsrätt, och-/ eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig i kombination med relevant arbetslivserfarenhet
Har arbetslivserfarenhet av arbetsrättsliga förhandlingar samt praktisk tillämpning och tolkning av lagar och kollektivavtal
Har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Har erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning
Det är meriterande om duHar erfarenhet av att arbeta inom offentlig förvaltning
Har goda kunskaper i relevanta centrala kollektivavtal och Allmänna bestämmelseDina personliga egenskaper
Din personliga lämplighet för befattningen är viktig för oss och söker dig som är lugn, stabil och behåller kontrollen även i pressade situationer. Du har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv och fokusera på det som är viktigt för att driva arbetet framåt. Du arbetar strukturerat genom att planera, organisera och prioritera dina uppgifter på ett effektivt sätt, och du är noggrann med att sätta och hålla tidsramar.
Du är självgående och tar ansvar för dina uppdrag, där du självständigt strukturerar ditt arbetssätt och driver dina processer vidare. Samtidigt har du en god helhetssyn och förstår vikten av att se till verksamhetens bästa i dina beslut och ditt agerande. Vidare har du lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar snarare än hinder.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Låter detta lockande? Varmt välkommen med din ansökan!
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80:2026:140".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND

Arbetsplats
Regionledningsförvaltningen

Kontakt
Rekryterande chef
Lena Laaksonen lena.laaksonen@rvn.se +4661180050
