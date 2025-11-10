Förhandlare till HR-avdelningen - Kommunstyrelseförvaltningen
2025-11-10
Vill du vara med och forma framtidens arbetsgivarroll i en växande kommun?
Järfälla är en av de mest expansiva kommunerna i Storstockholm - och vi tror på kraften i samarbete. Hos oss gör vi skillnad tillsammans, för våra medborgare och medarbetare.
På Kommunstyrelseförvaltningen har vi samlat våra stödfunktioner, och nu söker vi en skicklig och relationsskapande förhandlare till HR-avdelningen. Här arbetar vi strategiskt och operativt med hela bredden av arbetsgivarfrågor - från kompetensförsörjning och ledarutveckling till arbetsrätt, lönebildning och samverkan.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Som förhandlare är du en nyckelperson i HR-organisationen. Du arbetar nära förhandlingschef, kommunens chefer och kollegor inom HR, och har en central roll i att företräda kommunen som arbetsgivare. Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt från att driva förändringsprocesser, utveckla avtals- och förhandlingsarbetet till att hantera personalärenden, rehabärenden och tvister.
En viktig del av uppdraget är att bygga och vårda hållbara samarbetsrelationer särskilt med de fackliga organisationerna. Du bidrar till ett gott samverkansklimat och är en uppskattad utbildare som stärker chefers kompetens inom arbetsrätt och arbetsgivarfrågor.
I rollen ingår också att hålla ledning och HR-organisationen uppdaterade kring förändringar i lagar och regelverk inom arbetsrättens område. Du bevakar utvecklingen inom arbetsrätt och anställningsvillkor och kan omsätta dina analyser till tydliga insikter och rekommendationer ur ett arbetsgivarperspektiv.
Utifrån ditt intresseområde gör du och förhandlingschefen upp om vem som ansvarar för vilket område. I rollen kommer du vara med och driva lönekartläggning och löneöversynsprocessen.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Driva arbetsrättsliga processer och ge stöd till HR och chefer
* Driva lönekartläggning och löneöversynsprocesser
* Arbeta med lönetransparensdirektivet och arbetsvärdering
* Genomföra bisysslakontroller och statistikunderlag
* Hålla utbildningar inom arbetsrätt, samverkan, misskötsamhet och lönesamtal
* Genomföra utredningar på uppdrag av kommunstyrelsen och driva projekt inom HR-området.KvalifikationerKvalifikationer
För att vara aktuell för den här tjänsten vill vi att du har en avslutad akademisk utbildning inom HR, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, och även:
* God förhandlingsvana och erfarenhet av strategiskt arbete
* Erfarenhet av fackliga förhandlingar och tolkning av lagar och kollektivavtal
* Goda kunskaper inom arbetsrätt
* Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat.
* God pedagogisk förmågaDina personliga egenskaper
Du är trygg, har ett lösningsorienterat förhållningssätt och ett gott omdöme. Du har lätt för att skapa förtroende, både internt och externt, och du är van att anpassa ditt budskap till olika målgrupper. Din analytiska förmåga, lyhördhet och noggrannhet bidrar till att du har förmåga att fatta välgrundade beslut utifrån rådande omständigheter och en helhetssyn. Din samarbetsförmåga är en av dina starkaste sidor du bygger relationer som håller över tid och bidrar till en lösningsorienterad kultur.
Vi kommer vid den här rekryteringen att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför arbetspsykologiska tester vid denna rekrytering.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundkontroller och säkerhetskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
