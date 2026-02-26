Förhandlare/Rådgivare till Sveriges Psykologförbund - Vikariat
Sveriges Psykologförbund söker en förhandlare/rådgivare som vill ge stöd och service till våra medlemmar. Du trivs med varierade arbetsuppgifter och är mer av en generalist än specialist.
Tjänsten är ett föräldraledighetsvikariat, med start så snart som möjligt, på sju månader med möjlighet till förlängning.
Om rollen
Som förhandlare/rådgivare kommer du bland annat att ge både arbetsrättslig- och professionsjuridisk rådgivning till våra medlemmar, hålla utbildningar samt stötta våra lokala förtroendevalda på olika sätt. Du förhandlar även för våra medlemmar gentemot arbetsgivaren. I rollen som förhandlare är det centralt med intresse och förståelse för psykologernas profession och deras fackliga frågor. Du har också ett ansvar för en av våra avtalssektorer där du representerar förbundet och för fram psykologers viktiga frågor.
Du kommer till en utvecklingsorienterad arbetsplats med kontoret placerat i fina lokaler i centrala Stockholm. Du arbetar i ett team med andra rådgivare, förbundsjurist och förhandlingschef. Arbetet på kansliet sker i nära samarbete med olika roller som till exempel kommunikatör, förbundssekreterare och samhällspolitisk strateg. Vi vet att vi blir bättre tillsammans helt enkelt.Publiceringsdatum2026-02-26Profil
Vi arbetar ständigt för att vara ett relevant fackförbund för psykologer i en föränderlig värld. För att kunna bidra i vårt utvecklingsarbete ser vi att du har en god analytisk förmåga och ett tydligt samarbetsfokus. Du tycker om att ta dig an komplexa frågor och hitta lösningar tillsammans med andra. Du trivs med att arbeta i en mindre organisation med både operativa och strategiska frågor, i en roll där ramarna är vida. För att passa i rollen är det avgörande att du är flexibel och har ett lyhört och konsultativt förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser gärna att du har:
Relevant högskole-/universitetsutbildning inom exempelvis juridik, samhällsvetenskap eller personalvetenskap
Grundläggande kunskaper i arbetsrätt
Grundläggande kunskaper i arbetsmiljö
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande med:
Kunskap om arbetsmarknaden inom hälso- och sjukvårdsområdet
Erfarenhet av att ha arbetat med eller själv varit förtroendevald
Om Sveriges Psykologförbund
Sveriges Psykologförbund är ett professions- och fackförbund för psykologer. Vi växer och är idag drygt 14 000 medlemmar. Förbundet har ett kansli om 17 personer och ger medlemsnytta genom rådgivning och förhandling i arbetsmarknads- och professionsfrågor, genom kommunikations- och påverkansarbete, samt genom att driva en specialistutbildning för psykologer. Förbundet är en del av Saco och kansliet ligger i centrala Stockholm.
Psykologförbundet erbjuder goda anställningsvillkor med arbete i moderna kreativa lokaler. Arbetsgivaren har kollektivavtal, omfattas av ITP-planen, erbjuder friskvårdsbidrag och friskvårdstimme samt förebyggande hälso- och sjukvårdsförsäkring. Kansliets medarbetare jobbar delvis på distans.
Din ansökan
I den här rekryteringen samarbetar vi med Wise. Vi ser fram emot din ansökan med CV och personligt brev på wise.se. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail pga GDPR.
Vi ser gärna sökanden med olika bakgrunder, åldrar och erfarenheter, eftersom vi vet att en bredare mångfald berikar var och en av oss och gör oss bättre och smartare som organisation.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi gör löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maggie Klingenstierna på maggie.klingenstierna@wise.se
https://jobs.wise.se
