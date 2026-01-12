Företagstekniker till Teknofix och Securitas Direct
Vill du vara med och driva utvecklingen av morgondagens säkerhetssystem framåt? Är du en driven och kompetent tekniker som söker nya utmaningar? Vill du gå till jobbet varje dag och bidra till att våra kunder får en tryggare vardag? Trivs du med att arbeta självständigt men samtidigt känna tillhörigheten i ett starkt team? Då ska du läsa vidare och söka tjänsten som larmtekniker hos oss!
Som larmtekniker hos oss på Teknofix kommer du att arbeta med installationer, driftsättning och service av främst Securitas Directs anläggningar men även andra system. Vi jobbar i hela Dalarna samt Kopparberg. Arbetsuppgifterna innefattar planering, kabelförläggning, installationer, driftsättning, funktionstest och dokumentation. Då det är viktigt för oss att alltid säkerställa att våra kunder har rätt lösning kommer du även att jobba med merförsäljning.
Arbetet är omväxlande med företagskunder inom många olika branscher och uppdrag av varierande karaktär. Tjänsten erbjuder såväl självständiga arbetsuppgifter som uppdrag tillsammans med dina kollegor och du kommer får möjlighet att utveckla kompetenser inom flertalet olika teknik- och säkerhetsområden.
Vi erbjuder larm och larmlösningar för många olika situationer, exempelvis inbrottslarm, larm för personskydd, överfallslarm, brandvarningssystem, driftlarm och objektskydd. Vi erbjuder också kompletta lösningar inom kameraövervakning och passagekontroll.
Vårt utbud av produkter och tjänster till företag kan du läsa mer om på www.securitasdirect.se
Vi vänder oss i huvudsak till företag, men även privatpersoner som har höga krav på säkerhetsinstallationer. Grunden för våra larm, inbrottslarm och säkerhetssystem är högteknisk kvalitet med snabb och säker uppkoppling. Med en egen dygnet-runt bemannad larmcentral blir vi en mycket stark organisation med lokal närvaro för en snabb och säker insats.
Vem söker vi?
• Som person ser vi att du är en lagspelare som besitter stor social kompetens.
• Du ska kunna arbeta målinriktat i ett högt tempo både självständigt och i grupp.
• Du har lätt för att ta egna initiativ och är drivande i din egen utveckling.
• Det är meriterande med en teknisk utbildning på minst gymnasienivå i form av t.ex svagström/larm/säkerhet eller som elektriker.
• Då tät och daglig kontakt med våra kunder är ett viktigt inslag i din vardag behöver du ha ett sätt som är tillmötesgående, professionellt och som kännetecknas av hög kvalitet.
• Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av vår bransch. Kanske har du jobbat med larminstallationer tidigare eller så har du erfarenhet av andra områden inom kamera eller brand- och utrymningslarm och vill utvecklas tillsammans med oss.
• Du är van vid teknik och tycker om att visa framfötterna och att har lätt för att lära dig nya saker.
• Du trivs med ett flexibelt arbete där du tar ett stort eget ansvar.
Då du kommer att arbeta med säkerhetsklassade objekt kommer vi behöva göra ett utdrag från belastningsregistret.
Svenskt medborgarskap samt körkort B är ett krav.
Vi erbjuder
Hos Teknofix blir du en del av ett glatt gäng med höga ambitioner som ser kvalitet, service och kundnöjdhet som en självklarhet. Du kommer få möjligheten att vara med och påverka hur din arbetsdag ska se ut och ju tryggare du blir i rollen desto mer eget ansvar över ditt arbete kommer du att få. Vi erbjuder möjligheten att ta del av över 30 års erfarenhet från säkerhets- och installationsbranschen vilket ger dig möjligheten att utveckla kompetenser inom en rad områden. Du kommer även få gå Securitas Directs utbildningar inom larm och kamera.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med fast månadslön. Du kommer att utgå från hemmet och vårat kontor ligger i Gagnef. Arbetet är förlagt till dagtid och tillträde sker efter överenskommelse.
Tveka in att höra av dig vid minsta fundering till:
Daniel Persson, Operativ Chef
0708-193236
Kronor
