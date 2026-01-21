Företagstekniker Kamera & Passersystem
SafeGuard Sverige AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Botkyrka Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Botkyrka
2026-01-21
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SafeGuard Sverige AB i Botkyrka
Vill du jobba med teknik som verkligen gör skillnad - på ett företag där du är lika viktig som din kompetens?
Om jobbet
Vi söker en självgående och erfaren tekniker som vill bli en del av ett tryggt och kunnigt team inom säkerhetsbranschen. Hos oss får du arbeta med moderna, trådbundna system för kameraövervakning och passerkontroll - alltid med fokus på kvalitet, driftsäkerhet och kundnöjdhet.
Gillar du att jobba praktiskt, vara ute hos kunder, lösa tekniska utmaningar och känna att du bygger något som betyder något? Då kommer du att trivas här.Publiceringsdatum2026-01-21Om företaget
Vi är ett säkerhetsföretag som säljer och installerar professionella system inom larm, kameraövervakning och passersystem. Vi jobbar främst mot företagskunder med höga krav på säkerhet, och vi levererar lösningar där tillförlitlighet är A och O - därför installerar vi endast trådbundna system.
Vi är ett litet men sammansvetsat gäng med mycket kompetens, högt i tak och ett gemensamt mål: att våra kunder ska känna sig trygga, och att vi som jobbar här ska trivas.
Ditt nya jobb
Som tekniker ansvarar du för installation, driftsättning och felsökning av kamera- och passersystem hos våra kunder. Dina dagar är varierande - du får jobba både självständigt och i team, ofta direkt i kontakt med kunder. Arbetet innebär bland annat:
Kabeldragning och montering
Konfiguration och igångkörning
Systemtest och dokumentation
Ibland även rådgivning och kundsupport
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av installation av kameraövervakning och/eller passersystem
Teknisk utbildning inom el, svagström, larm eller liknande område
God förmåga att jobba självständigt och ta ansvar
B-körkort manuell
God svenska i tal och skrift
Det är ett stort plus om du också har:
Kunskap om olika fabrikat inom säkerhetssystem
Certifikat inom el/säkerhet
Bakgrund inom larminstallation eller liknande teknikområden
Vad du får hos oss:
Ett omväxlande och fritt arbete med tekniskt innehåll
Hög grad av eget ansvar - och stort förtroende
Ett team där vi hjälper varandra och har roligt på jobbet
Möjligheten att växa med oss - både personligt och tekniskt
Fast heltidsanställning med marknadsmässig lön
Tillgång till servicebil, verktyg och allt du behöver
Trygga arbetsvillkor och frihet under ansvar
Möjlighet att utgå från hemmet eller kontoret
Låter det som något för dig?
Vi rekryterar löpande - så skicka in din ansökan så snart som möjligt! Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: HR@safeguard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SafeGuard Sverige AB
(org.nr 559523-7867)
Fågelviksvägen 9 (visa karta
)
145 53 NORSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Isa Ataseven HR@safeguard.se Jobbnummer
9696117