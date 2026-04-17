Företagsstädare / Office cleaner - Kalmar
HEMFRID SÖKER KONTORSSTÄDARE I KALMAR - BLI EN DEL AV VÅRT TEAM!
Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med städning, fönsterputs och andra tjänster i hemmet, alltid med kvalitet och omtanke.
Nu söker vi dig som vill arbeta som kontorsstädare i vårt B2B team mot företag i Kalmar. Hos oss blir du en del av ett internationellt team med kollegor från hela världen, tillsammans levererar vi service i världsklass!Publiceringsdatum2026-04-17Arbetsuppgifter
Som kontorsstädare ansvarar du för att leverera högkvalitativ städservice, både självständigt och i team. Arbetet innefattar daglig rengöring av lokaler såsom dammsugning, golvvård, ytrengöring, kök och toaletter samt hantering av disk, avfall och återvinning.
Vad erbjuder vi?
• En tillsvidareanställning på 50-75 % efter 6 månaders provanställning
• Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
• Fast månadslön - samma lön varje månad
• Milersättning mellan kunder för dig som kör egen bil i tjänst
• Betalt restid mellan kunderna
• Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring
• Vi värnar om din hälsa! Därför erbjuder vi ett friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år
• Gratis mobilabonnemang
• Kostnadsfri utbildning i städning samt vidareutbildningar inom service och städning
• Field Lead/Buddy - kontaktperson inom städning samt stöd till medarbetare ute på fältet
• Gemensamma fester
Hos oss får du rätt förutsättningar för att lyckas. Har du viljan, så ger vi dig verktygen för att briljera!
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
• Tycker om att arbeta både självständigt och drivs av kvalitet och nöjda kunder
• Är noggrann och punktlig
• Är ansvarstagande, engagerad och brinner för städning
• Vill utvecklas och lära dig mer
• Har erfarenhet från ett serviceyrke sedan tidigare
• Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska
• Kan arbeta flexibla arbetstider, såväl vardagar (dag samt kväll) och helg (från kl. 05.30 till cirka kl.
13.00, både vardagar och helger).
Meriterande:
• B-körkort (egen bil är ett plus)
• Starkt meriterande om du arbetat just som Hemstädare, Kontorsstädare eller motsvarande
Vår process
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller. För att vara kvalificerad för den här tjänsten behöver du ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.
Ansök redan idag! Läs mer på www.hemfrid.se/karriar
och ansök Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
HEMFRID IS LOOKING FOR OFFICE CLEANERS IN KALMAR - JOIN OUR TEAM!
Hemfrid is Sweden's largest home cleaning company. We help our customers with cleaning, window cleaning, and other home services - always with quality and care.
We are now looking for you who want to work as an Office Cleaner in Kalmar. With us, you will become part of an international team with colleagues from all over the world. Together, we deliver world-class service!
Your work assignments
As an office cleaner, you are responsible for delivering high-quality cleaning services, working both independently and as part of a team. Your tasks include daily cleaning such as vacuuming, floor care, surface cleaning, kitchen and restroom cleaning, as well as handling dishes, waste, and recycling.
What do we offer?
• A permanent position of 50-75% following a 6-month probationary period.
• Collective agreements and good terms of employment
• Fixed monthly salary - the same salary every month
• Mileage compensation between customers if you use your own car for work
• Paid travel time between customers
• Third part insurance, health insurance, retirement pension insurance
• We care about your health! That's why we offer a wellness allowance of SEK 2,400 per year
• Free mobile phone subscription
• Free training in home cleaning and further education in service and cleaning
• Field Lead/Buddy - point of contact and support for team members in the field on cleaning operations.
• Social events
With us, you get the right conditions to succeed. If you have the motivation, we will give you the tools to excel!
Who are we looking for?
We are looking for someone who:
• Enjoys working independently and is driven by quality and satisfied customers
• Is detail-oriented and punctual
• Is responsible, commited and passionate about cleaning
• Wants to grow and develop
• Has previous experience from a service profession
• Speaks and understands basic Swedish or English
• Can work flexible working hours (weekdays, day and evening, and weekends) (from 5:30 AM to approximately 1:00 PM, on both weekdays and weekends)
Meritorious:
• B driver's license (own car is a plus)
• It is a strong merit if you have worked as a Home Cleaner, Office Cleaner or equivalent
Our process
As part of our recruitment process, we always do a background check. You need to have a Swedish personal number or a coordination number to be eligible for this position.
Apply today! Read more at www.hemfrid.se/karriar
and apply If you have questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! Så ansöker du
