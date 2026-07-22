Företagsstädare hos WOS Städ
WOS Städ och Consulting AB / Städarjobb / Vellinge Visa alla städarjobb i Vellinge
2026-07-22
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Vi söker dig som vill bli en del av WOS Städs härliga gäng!
Rollen är främst att städa på företag med kontorsstädning och trappstädning
Körkort är ett krav
Arbetsområde Malmö och Vellinge
Vi ser gärna att du har erfarenhet sedan tidigare. Samt att du är ansvarstagande att och van att jobba på egen hand och i team.Publiceringsdatum2026-07-22Kvalifikationer
Erfarenhet av lokalvård
B - körkort samt tillgång till egen bil
Talar och förstår svenska alt engelska
Nogrann och gillar att ta ansvar
Vad erbjuder vi på WOS Städ?
Provanställning 6 månader och därefter tillsvidare
Kollektivavtal och schyssta villkor
Härliga kollegor
Internutbildning
Varmt välkommen att ansöka idag.
Vi kallar till intervju löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: ansokan@wosstad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Företagsstädare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare WOS Städ och Consulting AB
(org.nr 559189-3275), http://www.wosstad.se
235 39 VELLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
WOS Städ & Consulting AB Jobbnummer
10009237