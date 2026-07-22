Företagsstädare hos WOS Städ

WOS Städ och Consulting AB / Städarjobb / Vellinge
2026-07-22


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Vi söker dig som vill bli en del av WOS Städs härliga gäng!
Rollen är främst att städa på företag med kontorsstädning och trappstädning
Körkort är ett krav
Arbetsområde Malmö och Vellinge
Vi ser gärna att du har erfarenhet sedan tidigare. Samt att du är ansvarstagande att och van att jobba på egen hand och i team.

Publiceringsdatum
2026-07-22

Kvalifikationer
Erfarenhet av lokalvård
B - körkort samt tillgång till egen bil
Talar och förstår svenska alt engelska
Nogrann och gillar att ta ansvar

Vad erbjuder vi på WOS Städ?
Provanställning 6 månader och därefter tillsvidare
Kollektivavtal och schyssta villkor
Härliga kollegor
Internutbildning

Varmt välkommen att ansöka idag.
Vi kallar till intervju löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: ansokan@wosstad.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Företagsstädare".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
WOS Städ och Consulting AB (org.nr 559189-3275), http://www.wosstad.se
235 39  VELLINGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
WOS Städ & Consulting AB

Jobbnummer
10009237

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