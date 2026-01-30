Företagssköterskor till Priserva i Ljusdal
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Sjuksköterskejobb / Ljusdal Visa alla sjuksköterskejobb i Ljusdal
2026-01-30
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Ljusdal
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-30Om företaget
Vi är en lokal och företagshälsa i Hälsingland, med kontor Ljusdal, Hudiksvall, Bollnäs, Edsbyn, Söderhamn & Iggesund. Vi arbetar nära våra kunder och vill göra verklig skillnad i deras arbetsmiljö och hälsa. Hos oss värnar vi om en kultur med högt engagemang, korta beslutsvägar och mycket hjärta.
Vi växer som företag genom bla nyförvärv och befinner oss samtidigt i en generationsväxling vilket gör att vi står inför att välkomna nya medarbetare.
Är du sjuksköterska och vill ta nästa steg i din karriär och jobba nära företagen i Hälsingland i en utvecklande miljö där vi satsar på just dig?
Vi söker 2 företagssköterskor med placering Ljusdal.Arbetsuppgifter
Som företagssköterska hos oss arbetar du förebyggande och hälsofrämjande. Fokus ligger på att stödja våra kundföretag i deras arbetsmiljöarbete, både strategiskt och praktiskt. Arbetet sker på vår mottagning och på plats hos kund för att vara nära och få en förståelse för deras verksamhet.
Du ingår i ett team tillsammans med läkare, arbetsmiljöingenjör, fysioterapeut där ni tillsammans utgör en stödfunktion för våra kunder.
Rollen är bred och innehåller varierande arbetsuppgifter där du har ett ansvar för utvalda företag. Du är väl insatt i företagens arbetsmiljö så du enkelt kan identifiera behov och föreslå insatser som du sedan genomför i samråd med kunden. Det kan vara att ta fram årsrapporter, årsplaneringar, genomföra friskprofiler/hälsoundersökningar, vaccinationer, rehabiliteringsmöten, vara ett stöd i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), hålla utbildningar i tex HLR samt medverka vid skyddsronder och skyddskommittéer.
Andra arbetsuppgifter så som löpande dokumentation, hantera löpande inköp och hygienkontroll av medicinskt material mm ingår också i rollen.
Vi erbjuder dig
En arbetsplats där du får påverka, utvecklas och växa med verksamheten. Möjlighet till utbildning, delta i utvecklingsprojekt, specialisera dig inom områden som intresserar dig finns hos oss. Vi är ett team med stark sammanhållning och dina kollegor delar ditt engagemang för arbetsmiljö och hälsa. Våra anställda har ett bra förmånspaket och vi försöker krydda vardagen med det lilla extra.Profil
I denna roll behöver du vara legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet av yrket, det är meriterande om du arbetat med företagshälsa eller rehabilitering. Du har god datavana och erfarenhet av journalsystem och ha körkort.
Vi söker dig som trivs med ett självständigt och varierat arbete, är trygg i din profession och har ett högt självledarskap.
Som person är du analytisk, du kan se och identifiera samband. se övergripande utifrån grupp och organisation och ha förmågan att komma med konkreta lösningar. Du är en lagspelare som gillar att samarbeta, är trygg och säker i olika typer av sammanhang.Så ansöker du
Priserva AB samarbetar med Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i den här rekryteringen. Frågor hänvisas därför till ansvarig rekryterare Jennie Helmersson 073-351 27 05 eller jennie.helmersson@clwork.se
. Sök tjänsten via www.clockworkpersonal.se
senast 22 februari 2026 Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17841". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Clockwork Hälsingland AB Kontakt
Jennie Helmersson jennie.helmersson@clwork.se Jobbnummer
9714897