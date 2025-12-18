Företagssköterska till Telgeakutens företagshälsovård, 40-60%
2025-12-18
Vi är en läkardriven Företagshälsovård i Södertälje med varierande företag och därmed en stor vidd av olika typer av patienter ansluta till oss sedan många år tillbaka. Telgeakutens företagshälsovård är mycket omtyckt, vi växer och vill därför utöka vårt team och bredda kompetensen. Vi har högt i tak och nära samarbeten. Vi letar efter en företagssköterska eller sjuksköterska med erfarenhet och intresse för företagshälsovård.
Just nu söker vi en företagssköterska till vårt team på 40-80%.
Har du tidigare erfarenhet inom företagshälsovård är det meriterande.
Mottagningen är placerad i Södertälje.
För oss är det viktigt att du känner ett stort ansvar i ditt jobb, att du har ett genuint intresse för patienterna samt en god känsla för teamarbete. I utbyte får du en trivsam arbetsplats, frihet att utforma hur du vill lägga upp ditt arbete och en stabil miljö med nöjda patienter. Individuell och konkurrenskraftig lönesättning tillämpas.
Tillträde efter överenskommelse. Tillsättning sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Det är enkelt att ta sig till oss då vi ligger precis vid motorvägen och gratis parkering finns.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss kontakt med förmedlingsfirmor, bemanningsbolag och dylikt. Likaså annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
E-post: ansokan@innovatrek.se Arbetsgivarens referens
