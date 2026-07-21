Företagssköterska till Företagshälsan, Luleå
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Luleå Visa alla sjuksköterskejobb i Luleå
2026-07-21
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Är du intresserad av sambandet mellan arbete och hälsa och vill bidra till hållbara arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv? Hos Region Norrbottens interna företagshälsa får du arbeta med frågor som gör skillnad för både individer och verksamheter, tillsammans med kunniga och engagerade kollegor.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och minst 5 års erfarenhet inom yrket. För tjänsten krävs även att du har goda kunskaper i svenska och har b-körkort.
Det är meriterande om du har vidareutbildning till företagssköterska eller annan vidareutbildning som bedöms relevant. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av företagshälsovård samt kunskap om förebyggande hälsoinsatser i arbetslivet, alkohol- och drogrehabilitering samt motiverande samtal (MI).
Det är också meriterande om du har erfarenhet av:
konsultativt arbete gentemot chefer, medarbetare och verksamheter
medicinska kontroller samt alkohol- och drogprovtagning
att planera, genomföra och hålla utbildningar och informationsinsatser
Vi värdesätter särskilt din förmåga att kombinera medicinsk kompetens med ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt samt att självständigt driva och utveckla insatser inom området.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är initivativtagande och serviceinriktad, är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Vidare är du strukturerad och självgående som gör att du strukturererar ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.
Det här får du arbeta med
Företagshälsan är Region Norrbottens interna företagshälsovård och är en opartisk expertresurs inom arbetsmiljö. Företagshälsan arbetar både hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande på organisations-, grupp och individnivå. På Företagshälsan arbetar 15 kompetenta medarbetare. Som företagssköterska hos oss får du bland annat arbeta med lagstadgade medicinska kontroller och hälsoundersökningar. Kartläggande samtal och stöd vid arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsanpassning och alkohol-och drogrehabilitering. Utbildningar inom arbetsmiljöområdet. Rådgivning och stöd till chefer och medarbetare i hälso- och arbetsmiljöfrågor.
Arbetet innebär både självständigt arbete och arbete med andra yrkesprofessioner inom Företagshälsan samt även samverkan med andra stödfunktioner inom organisationen.
Det här erbjuder vi dig
Kollegor med bred kompetens
Varierande arbetsuppgifter
Meningsfullt arbete med möjlighet att påverka och utvecklas i din yrkesroll
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Tillsvidareanställning på heltid med arbetstid dagtid. Placeringsort är vid Företagshälsan i Luleå, med hela länet som arbetsområde. Resor förekommer i arbetet.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Verksamhetschef
Maria Holm maria.holm@norrbotten.se Jobbnummer
10008216