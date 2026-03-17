Företagssköterska till företagshälsa Region Gävleborg
2026-03-17
Hudiksvall-, Bollnäs-, Gävle-, Ockelbo-, Sandviken-, Söderhamn-, Nordanstig-, Hofors och Ovanåkers kommuner har tillsammans med Region Gävleborg bildat en gemensam företagshälsa. Vi servar drygt 30 000 anställda i länet. Vi är idag 46 medarbetare med placeringar i Bollnäs, Hudiksvall, Sandviken och Gävle. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: https://www.regiongavleborg.se/foretagshalsan-gavleborg
Vi söker nu en företagssköterska med placering hos oss i Hudiksvall, men tjänstgöring förekommer vid företagshälsans övriga enheter vilket också innebär en del resor i tjänsten.
Förutom rollen i din yrkesprofession så är alla medarbetare på företagshälsa Region Gävleborg arbetsmiljökonsulter. Du stödjer våra kunder i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ingår i ett multiprofessionellt team. I arbetsuppgifterna ingår uppdrag både på individ-, grupp- och organisationsnivå ur ett hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande perspektiv. Viktiga faktorer i vårt arbete är helhetssyn och ett konsultativt förhållningssätt. Arbetet är varierat där du får stödja chefer och verksamheter i arbetsmiljöfrågor.
Som företagssköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• alkohol- och drogrehabilitering
• provtagning (alkohol- och drogrehabilitering)
• vaccinationer
• lagstadgade medicinska kontroller
• samtal av sorterande karaktär.
I rollen som arbetsmiljökonsult kommer du bland annat att arbeta med
• arbetslivsinriktat rehabiliterings- och arbetsanpassningsarbete
• deltagande och genomförande av arbetsförmågeutredningar
• att bistå i förändring och utformning av olika arbetsmiljöer och arbetsplatser.
Hos oss får du
• ett meningsfullt arbete med fokus på arbetsmiljö där du är ett viktigt stöd för chefer och verksamheter i att skapa trygga, hållbara och välfungerande arbetsplatser
• flexibilitet med ansvar där du planerar din vardag med viss möjlighet till distansarbete, inom ramar som säkerställer kvalitet och tillgänglighet
• engagerade kollegor där vi delar med oss av kunskap, stöttar varandra och värdesätter både struktur och egna initiativ.
Läs mer här om våra olika förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Du är en person som är flexibel och intresserad av att skapa möjligheter och utveckling tillsammans med andra. En förutsättning för teamarbete är samarbetsförmåga, ödmjukhet och engagemang. Du bör ha ett intresse för det systematiska arbetsmiljöarbetet och hur du på ett hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande sätt kan stödja chefer ute i verksamheterna inom detta område. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I rollen som företagssköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska
• inneha giltigt B-körkort.
För den här tjänsten är det meriterande om du har företagssköterskeutbildning, erfarenhet av att arbeta konsultativt samt om du tidigare arbetat inom företagshälsovård. Bakgrund som distriktssköterska ses också som meriterande. Det är viktigt att du har ett intresse av att arbeta övergripande som arbetsmiljökonsult förutom dina arbetsuppgifter som företagssköterska.
Intervjuer kan komma att ske löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Medarbetarna i företagshälsovårdsnämndförvaltningen är specialister på arbetsmiljö och rehabilitering. Vi delar med oss av kunskap om sambandet mellan arbetsmiljö, produktivitet och hälsa för att tillsammans med våra verksamheter skapa arbetsplatser där vi utvecklas, trivs och mår bra.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/903". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Företagshälsa Region Gävleborg Kontakt
Jennie Pettersson, enhetschef jennie.c.pettersson@regiongavleborg.se 070-305 94 29 Jobbnummer
9803535